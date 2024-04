Przeglądając te wyniki, nie tylko za ostatni kwartał, ale w sumie za ostatnie trzy kwartały, nie można nie odnieść wrażenia, iż w szeregach przestępców zapanowało poruszenie po ostatnich zmianach w prawie w Polsce.

Dzieje się to na dwóch poziomach. W zeszłym tygodniu (więcej o tym tutaj) pisałem Wam o trzykrotnym wzroście fałszywych domen w 2023 roku - 360 tysięcy, w porównaniu z rokiem 2022, a które to służyły cyberprzestępcom do wyłudzeń danych logowania do bankowości internetowej czy danych kart płatniczych. Chodzi głównie o popularne ataki SMS, typu na przykład - „na dopłatę do przesyłki”.

Tutaj z pewnością zadziałała ustawa (więcej o tym tutaj), nakazująca blokowanie operatorom takich wiadomości SMS, zanim jeszcze dotrą do potencjalnych ofiar, stąd tak duża aktywność cyberprzestępców w zeszłym roku - atakujmy ile się da, póki się da.

Podobną aktywność przestępców obrazuje 57. raport ZBP - InfoDOK, w temacie wyłudzeń kredytów, z wykorzystaniem cudzej tożsamości. To oczywiście może być efektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości i udostępnieniem usługi - Zastrzeż PESEL, a która to ma służyć jako zabezpieczenie przed zaciąganiem kredytów przez przestępców na nasze dane.

Jak duża jest skala takich wyłudzeń? Jak widać na powyższej grafice, w ostatnich trzech kwartałach odnotowano niespotykaną dotąd (od 16 lat, od kiedy to prowadzona jest baza) liczbę prób wyłudzeń:

III kwartał 2023 - 2 587

IV kwartał 2023 - 2 739

I kwartał 2024 - 3 068

Agnieszka Wachnicka, Wiceprezeska Związku Banków Polskich:

W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń zauważany w ostatnich latach, niezmiernie ważna jest prawidłowa reakcja każdego, kto utraci swój dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Apelujemy, aby każdy utracony dokument jak najszybciej zastrzec w banku. Skrócenie czasu od momentu utraty dokumentu do zgłoszenia tego faktu w banku może okazać się kluczowe, aby System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zadziałał skutecznie.

Co zrobić, by się zabezpieczyć przed skutkami takich wyłudzeń?

Przede wszystkim, jak czytamy wyżej, zgłosić każdą utratę dowodu tożsamości - kradzież czy zgubienie. Wystarczy zrobić to w jednym banku, bo fakt ten automatycznie trafia wówczas do Centralnej Bazy Danych, a następnie przekazywany jest do wszystkich banków, operatorów telekomunikacyjnych oraz wszystkich innych firm czy instytucji korzystających z Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. W przypadku kradzieży, koniecznie też trzeba zgłosić ten fakt na policji.

Dodatkowo, można się zabezpieczyć zastrzegając już teraz swój numer PESEL. Można to zrobić w urzędzie gminy lub z poziomu aplikacji mobilnej mObywatel czy na stronie, po zalogowaniu się do naszego konta na mobywatel.gov.pl.

Wprawdzie skutki prawne (na przykład, gdy dany bank udzieli kredytu osobie, która zastrzegła w bazie swój numer PESEL, nie będzie on mógł wymagać spłaty takiego kredytu ani sprzedać danej wierzytelności), wejdą w życie od 1 czerwca tego roku, ale może się zdarzyć tak, że już w tym momencie wszystkie firmy czy instytucje finansowe sprawdzają tę bazę, również we własnym interesie. W przypadku, gdy taki kredyt zaciągnie przestępca na dane innej osoby, trudniejsze będzie wyegzekwowanie takowego od samej ofiary, jeśli wykaże ona w sądzie, że zablokowała ona już swój numer PESEL w rządowym narzędziu.

Źródło: Związek Banków Polskich

