Już 2 miliony Polaków zadbało o swoje bezpieczeństwo. Zrobisz to w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że już ponad 2 mln obywateli zastrzegło swój PESEL. I to w momencie, w którym na dobrą sprawę ta procedura jeszcze nic nie daje. Warto jednak to zrobić już teraz, a nie czekać na ostatnią chwilę.

W styczniu tego roku, informowaliśmy, że już ponad 1,2 miliona Polaków skorzystało z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że już ponad 2 mln obywateli skorzystało z tej opcji – choć nie jest ona jeszcze w pełni respektowana przez instytucje finansowe. Dopiero od 1 czerwca 2024 r. banki będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Co ważne, mimo zastrzeżenia PESEL już teraz, konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Jakie jest zastosowanie tej opcji? Funkcja Zastrzeż PESEL pomaga zapobiegać wyłudzaniu pieniędzy oraz tworzeniu duplikatów kart SIM, które mogą być później używane do nielegalnego autoryzowania transakcji. Według Ministerstwa Cyfryzacji, osoby poszkodowane przez kradzież danych osobowych do tej pory musiały borykać się z poważnymi problemami i konsekwencjami wynikającymi z zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane. Po pełnym wejściu w życie nowych przepisów, poszkodowana osoba będzie zwolniona z obowiązku spłaty kredytów zaciągniętych przez złodziei. Firmy starające się odzyskać środki będą zobowiązane udowodnić, że przeprowadziły wszystkie niezbędne procedury i właściwie zweryfikowały, czy kredyt mógł zostać udzielony na podstawie podanych danych.

Zastrzeż PESEL. Już ponad 2 mln osób skorzystało z tej opcji

Co się dzieje w momencie, gdy zdecydujemy się zastrzec PESEL? Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia sytuację:

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, znajdzie się on w specjalnym rejestrze. Od 1 czerwca rejestr ten – przed podpisaniem umowy z klientem – będzie musiał być sprawdzany przez każdą instytucję objętą ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

– to oznacza, że od połowy tego roku trudniej będzie zawierać umowy z wykorzystaniem skradzionych danych, a to w przeszłości było, co może zaskakiwać, bardzo proste. Nowe przepisy mają skutecznie uniemożliwić złodziejom wykorzystywanie sytuacji i zaciąganie kredytów na nieświadomych sytuacji ludzi.

Od 17 listopada 2023 r., czyli od dnia, kiedy obywatele mogą zastrzec swój PESEL, do 1 czerwca br. instytucje, których ustawa dotyczy, mają czas, żeby włączyć się do systemu. To okres, w którym firmy i instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni muszą wykorzystać, aby dostosować swoje systemy i procesy do wymogów ustawy. Trzeba pamiętać, że mówimy tu o ważnych danych i musimy być pewni, że będą odpowiednio zabezpieczone.

Choć początkowo opcja Zastrzeż PESEL mogła sprawiać niektórym problemy ponieważ wymagała wizyty w urzędzie gminy, oddziałach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz placówkach pocztowych lub skorzystanie z serwisu portal.gov.pl, tak od początku roku funkcja dostępna jest z poziomu aplikacji mobilnej mObywatel.

Zastrzeż PESEL w mObywatel. To najprostszy sposób!

mObywatela nie trzeba nikomu przeszkadzać. To aplikacja rządowa oferująca cały szereg cyfrowych dokumentów, w tym mDowód, mPrawo Jazdy (także tymczasowe), różnego typu legitymacje, czy informacje o posiadanych pojazdach. mObywatel to także cały zestaw usług, które nie wymagają osobistego kontaktu z urzędem. Z poziomu aplikacji zapłacimy za mandaty, sprawdzimy punkty karne, zrealizujemy eRecepty, zgłosimy naruszenia środowiskowe, zrealizujemy płatności, czy skontaktujemy się z ZUS.

Z poziomu aplikacji zastrzeżemy też PESEL. Skorzystanie z mObywatel jest najprostszym i najszybszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa danych. W aplikacji można też sprawdzić historię sprawdzania statusu PESEL oraz wszystkie zmiany związane z zastrzeganiem oraz cofnąć zastrzeżenie bezterminowo lub z ustawieniem daty i godziny ponownego zastrzeżenia.