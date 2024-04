mObywatel to już nie tylko potwierdzanie tożsamości na poczcie przy odebraniu listu poleconego. To pełnoprawny portfel cyfrowy, w którym przechowywać możemy wiele różnych dokumentów. Wkrótce dołączy tam jeszcze jeden. Kto z niego skorzysta?

mDowód, mPrawo Jazdy, Legitymacje (studenckie i uczniowskie), Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty, czy legitymacje poselski i senatorskie. mObywatel potrafi naprawdę wiele i z aplikacji warto korzystać – tym bardziej, że jest za darmo. Projekt ten rozwija się od wielu lat, jednak wciąż na niektóre funkcje i nowości musimy jeszcze poczekać. Tak jest w przypadku legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami, którym obiecywano udostępnienie cyfrowego dokumentu już w zeszłym roku.

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej w mObywatelu. Kto skorzysta?

Uzyskanie tradycyjnej legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością, które oferuje m.in. zniżki na przejazdy komunikacją publiczną/miejską, czy niższe ceny w ośrodkach kultury i sportu, wymaga zgłoszenia odpowiedniego wniosku i nie jest wydawana "z urzędu". Ci, którzy chcą uzyskać dokument, muszą złożyć odpowiednie formularze. To ma się wkrótce zmienić, a sama aplikacja zawita do aplikacji moBywatel.

Kiedy cyfrowa wersja nowej legitymacji trafi do aplikacji mObywatel? Ministerstwo Cyfryzacji tego niestety nie zdradza. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiło się, że będzie ona dostępna do końca 2023 r., rzeczywistość zweryfikowała te zapewnienia i jak dokumentu nie było, tak nadal go nie ma. Na stronach mObywatel widnieje jedynie informacja, że cyfrowa legitymacja jest zaplanowana, jednak szczegółów na temat przedziału czasowego wciąż nie znamy. W odpowiedzi na złożoną w Sejmie interpelację dowiadujemy się, że prace wciąż trwają i obejmują m.in. współpracę z resortem odpowiedzialnym za rodzinę, pracę i politykę społeczną. Wiceminister cyfryzacji w swojej odpowiedzi zaznaczył również, że dokument w mObywatelu pojawi się w drugiej połowie tego roku – oby ten termin udało się tym razem dotrzymać.

Już teraz mObywatel oferuje naprawdę dużo, jednak aplikacja stale się rozwija i otrzymuje aktualizacje – nie tylko wpływające na wygodę korzystanie, ale przede wszystkim wprowadzające nowe dokumenty. W 2024 r. pojawiło się ich już kilka: pielęgniarki i położne mogą przechowywać swoje potwierdzenia wykonywania zawodu w aplikacji. Cyfrowe dokumenty są też dostępne dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

mObywatel. Co zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji?

Oprócz tego, twórcy mObywatela pracują nad udostępnieniem wielu innych dokumentów i funkcji, które będą dostępne w aplikacji, takich jak:

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Moja firma

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Przed ekipą odpowiedzialną za rozwój mObywatela będą jeszcze inne wyzwania – przede wszystkim związane z dostosowaniem aplikacji do nowych przepisów unijnych, które właśnie zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Chodzi o dyrektywę eIDAS2, dzięki której mieszkańcy UE będą mogli posługiwać się cyfrowymi portfelami w każdym kraju członkowskim. Jednak to po stronie państw leży obowiązek dostosowania prawa i wdrożenia do istniejących systemów zaproponowanych przez eIDAS2 rozwiązań. Oznacza to, że mObywatel będzie musiał przejść kilka istotnych zmian, by mógł być zgodny z nowym rozporządzeniem.