Steam Deck z Radeonem RX 6900 XT? To możliwe, ale potraktujcie ten duet jako ciekawostkę

Steam Deck to jedno z najbardziej intrygujących urządzeń ostatnich lat. Nie jest pierwsze w swojej kategorii — ale przez to, że stoi za nim Valve i obiecuje wsparcie ze swojej strony, niewątpliwie jest najpopularniejsze. Produkcja sprzętu nie idzie tak gładko jak wymarzyli to sobie jego twórcy, ale stopniowo urządzenia trafiają do zadowolonych klientów. A ci, jak można się było spodziewać, kombinują jak wycisnąc ze sprzętu jak najwięcej. I właśnie podłączyli do niego kartę graficzną — Radeona RX 6900 XT.

Steam Deck z kartą AMD Radeon RX 6900 XT pokazuje pazur i odpala gry w 4K!

Valve zapewniało, że podłączanie zewnętrznych kart graficznych do Steam Decka nie przejdzie. Ale kiedy firma odkryła karty i wiadomo było, że sprzęt korzysta z M.2 PCI-Express, społeczność ruszyła do akcji i zaczęła kombinować. No i okazało się, że... da się — co udowodniono na przykładzie jednej z najmocniejszych kart graficznych, jakie dostępne są na rynku.

Jak widać — efekty są spektakularne. W takim pakiecie SteamDeck potrafi uruchomić gry takie jak Wiedźmin 3, God of War czy Grand Theft Auto 5 w 4K. Inne (Cyberpunk, Elden Ring) — płynnie na wysokich detalach. Czy działa to perfekcyjnie jak na high-endowym PC? Oczywiście że nie, bo karta graficzna to nie wszystko — i pozostałe podzespoły nie są w stanie dotrzymać jej kroku. Pomijając już w ogóle fakt, że cały zamysł przenośnego sprzętu odchodzi wtedy w zapomnienie — bo przecież przy takiej konstrukcji trudno mówić, by było to urządzenie mobilne. Tym bardziej że do eGPU niezbędne jest zasilanie, a po podłączeniu karty w ten sposób nie można w ogóle zamknąć obudowy konsoli.

Ale skoro już udowodniono że się da — i że to działa — to nie zdziwię się, jeżeli projektów z wykorzystaniem tej opcji będzie przybywać. Wyobrażam sobie, że zrobienie specjalnych przystawek nie stanowiłoby zawrotnie dużego problemu, ale problem polega na tym, że przy takim pakiecie kombinacji i obejść... chyba lepiej po prostu zainwestować w solidny komputer. Żadne z nich mobilnym nie będzie ;-). Ale jako ciekawostka - z pewnością warta uwagi, tym bardziej, że... no właśnie: Valve od początku wyraźnie akcentowało, że takich rzeczy tam nie podlączymy. A jednak!