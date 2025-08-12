Google odcina użytkowników od nawigacji. Tutaj nie skorzystasz

Waze od lat stanowi jest jedną z najpopularniejszych nawigacji, ale... Google wprowadza zmiany. I wielu użytkownik starszych urządzeń nie będzie zadowolonych. Najświeższe aktualizacje Waze dla Androida, począwszy od wersji 5.9.90, wymagać będą systemu Android 10 lub nowszego. To bez wątpienia istotna zmiana wymagań względem dotychczasowego minimum, czyli Androida 8.0. Oznacza to, że właściciele smartfonów z Androidem 9 oraz starszymi wersjami stracą dostęp do nowych funkcji i poprawek i łatek bezpieczeństwa, choć... przez jakiś czas będą mogli nadal używać aplikacji w jej obecnej formie.

Zmiana zaczyna być wdrażana stopniowo: najpierw trafiła do wersji testowej aplikacji, ale już wkrótce zostanie wdrożona w stabilnej odsłonie aplikacji. Użytkownicy wersji beta informują o pojawieniu się komunikatów ostrzegających, że wsparcie dla Androida 9.0 zostało zakończone. Aplikacja nie wyłączy się od razu, lecz jej funkcjonalność będzie stopniowo ograniczana: aktualizacje, nowe opcje oraz poprawki błędów przestaną być dostępne.

W praktyce oznacza to, że właściciele starszych smartfonów, samochodowych systemów multimedialnych czy tabletów opartych na Androidzie 9, będą korzystać z nieaktualnej wersji Waze jeszcze przez jakiś czas. Jednak prędzej czy później mogą napotkać problemy z kompatybilnością, a aplikacja całkowicie straci... kluczowe opcje.

Czy ta zmiana dotknie szerokie grono odbiorców? Dane z kwietnia 2025 roku wskazują, że jedynie 5,8% urządzeń z Androidem pracuje na wersji 9 lub starszej. Choć to niewielki odsetek całości, biorąc pod uwagę cały rynek: to nadal setki tysięcy użytkowników. Prawdopodobnie więc będzie to dość odczuwalna zmiana wprowadzona przez internetowego giganta.

Co zrobić, by wciąż cieszyć się nawigacją z najwyższej półki?

Oczywiście najłatwiejszą odpowiedzią w kontekście tych zmian wydaje się zakup nowszego smartfona / tabletu / systemu samochodowego. Jednak czasem to najzwyczajniej w świecie nie wchodzi w grę stąd poleca się:

Przejście na Mapy Google – konkurencyjna aplikacja nawigacyjna od Google nadal wspiera system od wersji 8.0 wzwyż, gwarantując dostęp do świeżych map i nowoczesnych funkcji;

Korzystanie ze starych wersji Waze – tutaj warto jednak mieć na uwadze, że wiąże się to z ryzykiem. Z czasem mogą pojawić się poważne problemy z działaniem aplikacji i dane nie będą tak aktualne, jak wielu by tego oczekiwało.

Krok ku nowoczesności

Decyzja Waze to kolejny krok w stronę unifikacji i podnoszenia standardów bezpieczeństwa oraz wydajności nawigacji mobilnej. Aktualizacje, chociaż uciążliwe dla stosunkowo niewielkiej grupy użytkowników, są niezbędne dla rozwoju aplikacji i dostarczania coraz lepszych usług. Jeśli Twój smartfon używa Androida 9 lub starszego, warto już teraz rozważyć zmianę – zarówno urządzenia, jak i nawigacji. Niezależnie od systemu z którego korzystamy: warto być na bieżąco i dbać o to, by zawsze mieć najnowsze dostępne werje poprawek oraz aplikacji.