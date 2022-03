Steam Deck zadebiutował 28 lutego… a przynajmniej miał zadebiutować. Założyciel Antyweb.pl, Grzegorz Marczak, zarezerwował przenośny komputer od Valve od razu, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za samą rezerwację sprzętu trzeba było zapłacić - i to wcale niemałą sumkę. Pod koniec zeszłego miesiąca zamiast Steam Decka przyszła informacja na platformie Valve: “Oczekiwana data możliwości złożenia twojego zamówienia: 2. kwartał 2022 roku”.

Niemniej jednak, serwis iFixit zdradził The Verge, że pierwsze części zamienne będą dostępne w sprzedaży na początku lata tego roku - miejmy nadzieję, że do tego czasu do wszystkich zdąży dotrzeć Steam Deck, chociaż osobiście marne widzę na to szanse. Valve oficjalnie potwierdziło, że współpracujące serwisy będą sprzedawać takie elementy analogi, dyski SSD i “być może więcej”.

Firma odpowiedzialna za przenośny komputer zaznacza jednak, że nie zaleca się samodzielnego otwierania Steam Decka i wymiany części w domu. W oficjalnym materiale Valve mogliśmy dowiedzieć się, że “Steam Deck to bardzo ciasno zaprojektowany system, a części są starannie dobierane do produktu ze specyficzną konstrukcją, więc tak naprawdę nie są zaprojektowane tak, aby można je było wymieniać przez użytkownika”.

U szczęśliwców, którzy zdołali dorwać Steam Decka na premierę, zaczął występować problem z dryfowaniem analogów, z czego do tej pory słynęła konsola Nintendo Switch. Valve jednak szybko zbadało sprawę i okazało się, że problem nie był mechaniczny, a dotyczył systemu operacyjnego. Firma odpowiedzialna za handhelda zdołała naprawić problem w ciągu zaledwie kilku godzin. Poza tym, nie zanotowano w tej chwili żadnych problemów ze Steam Deckiem - wszystko więc wskazuje na to, że Valve solidnie przygotowało sprzęt pod względem mechanicznym.