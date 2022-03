Sankcje na Rosję nakładane przez zachodnie kraje to reakcja na nieuprawnioną i w żaden racjonalny sposób nieusprawiedliwioną inwazję na Ukrainę. Do bojkotu Federacji Rosyjskiej dołączają setki, jeśli nie tysiące firm, które postanowiły zawiesić działalność na rosyjskim rynku odcinając już nie tylko dostęp do systemów płatniczych, ale także do produktów dostępnych do tej pory powszechnie - od sprzętu mobilnego, poprzez artykuły spożywcze, do różnego rodzaju usług.

Jednak nie każda firma zdecydowała się na podobny krok. Marki, które postanowiły zostać i nadal działać w Rosji spotykają się z ogromną krytyką mieszkańców nie tylko Ukrainy, ale i zachodnich krajów. Coca Cola, która jeszcze niedawno stała na stanowisku, że nie zamierza rezygnować z działalności na terenie FR, zmieniła swoje zdanie po ogromnej fali niezadowolenia i nawoływania do bojkotu. Na podobne ruchy zdecydowały się wcześniej Pepsi, McDonald's, Starbucks i wiele innych amerykańskich korporacji.

Anonymous stawia zachodnim firmom ultimatum. Mają 48 godzin na zawieszenie działalności w Rosji

Teraz za pozostałych chce zabrać się Anonymous. Grupa hakerów ogłosiła, że koncernom i firmom zachodnim, które wciąż działają w Rosji, daje 48 godzin na wycofanie się z kraju agresora. Przytacza fakt, że płacenie przez nie podatków w Rosji jest de facto współfinansowaniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

W zamieszczonym przed północą wpisie na Twitterze, Anonymous piszą:

Komunikat prasowy: Wzywamy wszystkie firmy, które nadal działają w Rosji, płacąc podatki do budżetu przestępczego reżimu Kremla: Wycofajcie się z Rosji! Dajemy wam 48 godzin na refleksję i wycofanie się z Rosji, bo inaczej będziecie naszymi celami!

Na liście firm znalazły się między innymi Nestle, Subway, Patreon, Cloudflare, Burger King, Bridgestone, Hyatt, Marriott, Chevron, Citi i Raiffeisen Bank i wiele innych. Ten ostatni od kilki dni rozważa wyjście z Rosji, choć decyzji jeszcze nie podjęto. Żądania Anonymous zbiegają się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, które podaje, że w tym tygodniu nałożone mają być sankcje na kraje, które zdecydowały się pozostać w Rosji. Mowa jest m.in. o Danone, Nestle i Unilever.

Stock Image from Depositphotos