State of Play - czerwiec 2022. Podsumowanie prezentacji PlayStation

State of Play 2022. Zestawienie najważniejszych trailerów

Resident Evil 4 to gra, z której kilka lat temu śmiano się że wychodzi na co tylko się da. Ani przez moment nie będę dyskutował z tym, że jest to gra doskonała i zasługuje na możliwie jak najwięcej rozgłosu, choć sam kolejny raz już po nią nie sięgnę. Nawet jeśli remake wygląda tak dobrze, jak na poniższym trailerze. Fani VRu mogą już otwierać szampana, bowiem gra będzie oferowała wsparcie dla PSVR2. Aktualizację dla narzędzia otrzyma także zeszłoroczny Resident Evil Village.

The Walkin Dead od Skydance Interactive i Skybound Entertainment wkrótce doczeka się drugiego rozdziału, z tej okazji jest też nowa zajawka:

A jeśli jeszcze mało wam VR, to... mam dobre wieści. Bo aktualizację z obsługą PSVR2 otrzyma także No Man's Sky. No i na zaostrzenie apetytu jest też trailer Horizon: Call of the Moutain.

Ale to jeszcze nie wszystko na co mogli wczoraj liczyć fani marki. Wczoraj ogłoszono też, że Horizon Forbidden West otrzyma ogromną aktualizację, która zaserwuje nowości takie jak New Game+, wyższy poziom trudności czy nowe opcje związane ze zmianą wyglądu postaci.

Stray to jedna z tych gier, które intrygują od pierwszego trailera. Symulator błąkającego się kota który ma rozwiązać wielką tajemnicę brzmi... intrygująco. A że wygląda naprawdę ładnie i posiadacze wyższych abonamentów PlayStation Plus od wejścia będą mogli cieszyć się grą dzięki nim. Tytuł na PS4 i PS5 zadebiutuje już 19 lipca.

Na prezentacji nie zabrakło też mrocznego, zmierzającego na PS4 oraz PS5, The Callisto Protocol od Distance Studio:

Twórcy OlliOlli postanowili eksplorować nową kategorię sportu — tym razem padło na rolki. Już 16 sierpnia na konsolach PlayStation pojawi się Rollerdrome!

W przyszłym roku debiut Street Fighter 6 bogato wyposażonego w funkcje społecznościowe. Z jednej strony - jestem zaintrygowany. Z drugiej - doskonale pamiętam jak biedne były początki poprzedniczki, więc tym razem, w obawie o powtórkę z rozrywki, będę przyglądał się projektowi z daleka — a kiedy ten nabierze kształtów, wtedy dołączę do walki.

Season: A letter to the future to nowa gra przygodowa, której premiera została zaplanowana na nadchodzącą jesień:

Bomba od ekipy ze Square Enix została zachowana na sam koniec. Na prezentacji nie zabrakło Final Fantasy XVI, które ma przyszłego lata trafić na konsole. Wygląda przepięknie, ale to Square Enix. Oczekiwania są niewielkie - zarówno jeżeli chodzi o jakość gry, jak i dotrzymanie terminu. Ale przyznam, że gra wygląda... po prostu ślicznie. Widać że zmiana nazwisk pracujących nad marką wychodzi jej na dobre.

Prawdziwa uczta dla miłośników marek PlayStation którzy nie mają dostępu do konsol. Marvel's Spider-Man Remastered już 12 sierpnia trafi na PC. Gdybyście zastanawiali się czy warto — tak, po stokroć. A dlaczego? O tym więcej już pisał Paweł w swojej recenzji.