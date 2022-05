Marka PlayStation kojarzona jest przede wszystkim z wysokiej jakości przygodami dla pojedynczego gracza. To marki takie jak Uncharted, Horizon Zero Dawn czy God of War są jej marketingową siłą, która jak magnes przyciąga do ich sprzętów. I choć owszem - część z nich oferuje zabawę online (i to z dość prężną społecznością, jak miało to miejsce chociażby w przygodach Nathana Drake'a), to jest ona raczej dodatkiem, a nie główną osią sprzedaży. Ale jak wynika z informacji podanych na ostatnim spotkaniu inwestorskim — przejęcie Bungie miało na miejscu przede wszystkim zgarnięcia know-how związanego z grami-usługami (zobacz: Wszyscy mają swoją multiplatformową grę online, ma i Sony. Po co im Bungie?), które na długi czas przyciągają do siebie graczy z całego świata.

Gry-usługi na celowniku PlayStation. Sony planuje poświęcić temu segmentowi więcej uwagi

Najbliższa przyszłość może sporo namieszać w katalogu gier Sony i ich PlayStation Studios. Jim Ryan na wspomnianym spotkaniu informował, że do końca 2025 roku firma planuje 49% budżetu przeznaczonego na tworzenie gier inwestować w gry-usługi. W 2025 ma to być już 55%. Dla przypomnienia — w 2019 było to raptem 12%. Gry-usługi długo rozwijane, możliwe że... abonamentowe i z dodatkowymi płatnościami? Bo to właśnie tak działa wiele z nich. Poza tym jest jeszcze opcja na wydawane cyklicznie duże dodatki, które będą stale rozszerzać świat gry, oferować nowe treści, no i dadzą fanom marek powody, by do nich regularnie wracać. Firma chciałaby do końca 2025 mieć 12 takich tytułów w swoim portfolio. Obecnie ma wyłącznie jedną — i to w Polsce raczej niezbyt popularną. Mowa oczywiście o MLB The Show 22.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze czy firma zdecyduje się trochę przebudować (czy też okrasić dodatkowymi trybami) znane i lubiane marki, czy postawi na zupełnie nowe IP. Wyobrażam sobie że kolejna część takiego The Last of Us czy Uncharted która miałaby być wyłącznie grą-usługą spotkałaby się z ogromnym zawodem fanów. Ale kiedy po prostu byłyby tam dodatkowe tryby — jak właśnie multiplayer w The last of Us czy Uncharted, myślę że wilk będzie syty i owca cała. W dobie w której każdy kolejny projekt jest coraz większy, coraz bardziej kosztowny - można zrozumieć powody dla których twórcy/wydawcy szukają nowych ścieżek na zarobek. Stąd recykling działa na potęgę, zaś kolejne generacje przynoszą nam jeszcze więcej remasterów. Gry-usługi, przy których nie trzeba regularnie rozpoczynać wszystkie od nowa, cieszą się niesłabnącą popularnością. A największe światowe hity — jak właśnie Destiny 2 od Bungie czy Fortnite od Epic Games jasno pokazują, że to droga która po prostu się opłaca.

