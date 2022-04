O tym, że Sony szykuje się do udostępniania nowych planów PlayStation Plus pisaliśmy wielokrotnie. Najpierw o przeciekach, później o oficjalnej prezentacji. Trzy nowe poziomy i trzy różne oferty. Początkowo Polska miała nie dostać najdroższego z nich - nie ma u nas działającej usługi PlayStation Now. To zmieni się już 22 czerwca, gdy zadebiutuje PlayStation Plus Premium.

A co oferuje PlayStation Plus Premium? Enigmatyczny opis usługi na stronach PlayStation Polska nie zdradza zbyt wiele:

Korzystaj ze wszystkich zalet pozostałych planów, ograniczonych czasowo wersji próbnych gier, klasycznych gier PlayStation z katalogu klasyki i transmisji strumieniowej w chmurze, aby grać w setki tytułów z każdego katalogu, nie czekając na pobranie.

Mamy więc dostęp do podstawowych funkcji takich jak gra online, zapis w chmurze, 2 darmowe gry na PS4 i jedną darmową grę na PS5 w miesiącu, rabaty w PlayStation Store, dostęp do katalogu klasyków z poprzednich generacji oraz dostęp do gier z usług PlayStation Now, która do tej pory nie była dostępna w Polsce.

Niestety Sony w żadnych swoich komunikatach nie zdradza, z jakimi grami będziemy mieć do czynienia w tych droższych planach. Wiadomo, że katalog ma być rozbudowany i zależny od wybranego planu. PlayStation Plus Extra zawierać ma do 400 gier z biblioteki PlayStation 4 i PlayStation 5 - od hitów wewnętrznych studiów Sony, po najlepsze tytuły od partnerów.

PlayStation Plus Premium za 480 zł. Rocznie. Co oferuje plan?

PlayStation Plus Premium sięgać będzie dalej w przeszłość. W katalogu dodatkowych 340 gier pojawią się gry z oryginalnego PSX, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable oraz PlayStation 4. Tytuły te będą dostępne w chmurze. Firma zapewnia jednak, że część z nich będzie można pobrać na konsolę (podobnie jak w przypadku PlayStation Now). Niestety na liście zabrakło drugiej przenośnej konsoli Sony - PlayStation Vita. Dlaczego firma nie zdecydowała się na udostępnienie gier z tego sprzętu? Powodem może być problematyczne przeniesienie sterowania z ekranu dotykowego na DualSense. O ile kontroler posiada przedni panel dotykowy, tak przeniesienie wszystkich funkcjonalności PS Vita musi być zbyt skomplikowane.

A szkoda, bo na konsolkę trafiło kilka fajnych tytułów, do których chętnie bym powrócił na dużym ekranie. Najwyższy plan oferować ma też dostęp do wersji próbnych niektórych gier. Których? Tego Sony nie zdradza. Podobnie jak nie mówi, jakie tytuły z poprzednich generacji konsol trafią do katalogu. Nie do końca rozumiem utrzymywanie tego w tajemnicy. Pozwoliłoby to ocenić czy warto płacić 480 zł miesięcznie. Na chwilę obecną to kupowanie kota w worku. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną premierę nowych usług. Niewykluczone, że tych wszystkich, 700 gier, na premierę nowych usług nie dostaniemy.

Pozostaje jeszcze kwestia Video Pass. Usługi, która od roku była testowana wyłącznie w Polsce. To VOD z dostępem do rozbudowywanego katalogu filmów i seriali. I choć nie można mówić o rozmachu porównywalnego z Netfliksem czy innymi serwisami, to widzowie z pewnością coś dla siebie znaleźli. Tym bardziej, że nie trzeba było płacić więcej. Oficjalnie, usługa PlayStation Plus Video Pass przestała działać 22 kwietnia tego roku. Polski oddział PlayStation nie informuje, czy wraz z nowymi planami, VOD zostanie z nami na dłużej - tak jakby całkowicie zapomniano o Video Pass.

3 nowe plany PlayStation Plus wkrótce w Polsce

Premiera nowej odsłony PlayStation Plus w Polsce z trzema planami do wyboru odbędzie się 22 czerwca. Jeśli już teraz jesteście subskrybentami usługi, po tej dacie zostaniecie automatycznie przeniesieni do podstawowego planu PlayStation Plus Essential do czasu wygaśnięcia waszej subskrypcji. Sony informuje jednocześnie, że będzie można zmienić aktywny plan. Wiązać to się będzie z koniecznością dopłacenia różnicy z uwzględnieniem pozostałego czasu subskrypcji.

Ceny nowych usług PlayStation Plus w Polsce wyglądają następująco:

PlayStation Plus Essential

1 miesiąc 37 zł

3 miesiące 100 zł

12 miesięcy 240 zł

PlayStation Plus Extra

1 miesiąc 58 zł

miesiące 165 zł

12 miesięcy 400 zł

PlayStation Plus Premium

1 miesiąc 70 zł

3 miesiące 200 zł

12 miesięcy 480 zł

Skusicie się na któryś z wyższych planów? Dajcie znać w komentarzach, w jakie gry z poprzednich generacji konsol PlayStation chcielibyście zagrać na PS5.