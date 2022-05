PC to dla PlayStation żyła złota. W tym roku mają tam zarobić setki milionów dolarów

PlayStation w od czasu premiery nowej konsoli zmaga się z kłopotami, które towarzyszą całej branży technologicznej: pustymi półkami. Firma robi co tylko w jej mocy by produkować i dostarczać klientom jak najwięcej konsol, ale zapotrzebowanie jest na tyle ogromne, że w sklepach wciąż ich nie uświadczymy, a każda kolejna dostawa rozchodzi się w mgnieniu oka. Efekty są jakie są: od premiery PS5 sprzedano tylko 19 milionów egzemplarzy konsoli.

Tym razem Sony zakłada, że do końca marca przyszłego roku uda się sprzedać kolejnych 18 mln sztuk konsol PlayStation 5. To o 7,5 mln więcej niż udało się sprzedać od kwietnia 2021 r. do końca marca tego roku (11,5 mln). Nie udało się jednak osiągnąć zapowiadanych 14,5 mln. Odpowiada za to przede wszystkim sytuacja w Chinach związana z koronawirusem, problemy z dostawami podzespołów i logistyka zmagająca się w ostatnim czasie z dodatkowymi utrudnieniami. PlayStation 5 to wciąż sprzęt przyciągający ogromne zainteresowanie graczy, jednak Sony nie potrafi sprostać oczekiwaniom pod względem liczby schodzących z linii produkcyjnych konsol. Niedostępność konsoli na wielu rynkach odbija się w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Sony zakłada, że zmieni się to w przeciągu kilku następnych miesięcy.

Oczywiście odbiło się to na wynikach fiskalnych w ostatnim kwartale. Ale z odsieczą firmie ma przybywać sprzedaż gier na... komputerach! Tak, oczy was nie mylą. Okazuje się, że przygotowanie ich flagowych tytułów na PC było strzałem w dziesiątkę — a przy okazji jest dla firmy niezłym źródełkiem przychodów w czasach, w których konsol brakuje, tym samym sprzedaż gier nie idzie tak dobrze, jak mogłaby. Z ostatniego dokumentu który firma kieruje do akcjonariuszy (PlayStation: The Road to Profitable Transformation) wynika, że w roku fiskalnym 2020 firma zarobiła 35 milionów dolarów na swoich markach które wydała na PC. W kolejnym roku (gdzie gier tych było już więcej) — kwota ta urosła do 80 milionów dolarów. Jednak przewidywania na kolejny rok fiskalny są wielokrotnością tej sumy. Firma zakłada że w 2022 jej marki na PC przyniosą aż 300 milionów dolarów zysku. A to daje nadzieję wszystkim którzy nie posiadają konsoli PlayStation na to, że wkrótce pojawią się kolejne flagowe serie w wydaniu PC.

Jakie? Tutaj można tylko gdybać — wyjątkowo kuszącym wydaje się być Marvel's Spider-Man wraz z przygodami Milesa Moralesa. Ale przecież jest cały szereg przygód z Uncharted który jeszcze tam nie trafił, poza tym solidne InFamous, a kto wie — może nawet Gran Turismo? Można raczej spokojnie założyć że nie będą to żadne z nowości — strategia firmy jest raczej jasna. Mimo wszystko to dobre wieści dla wszystkich pececiarzy. Skoro ten biznes się producentowi konsol opłaca, to prawdopodobnie na tych kilku tytułach się nie skończy!