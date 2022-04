Pamiętacie czasy, w których fani danej serii kupowali paczki chrupek czy mnóstwo rogalików z nadzieniem czekoladowym w poszukiwaniu tazosów czy kart kolekcjonerskich? Te zwyczaje odeszły już jakiś czas temu do lamusa - teraz powstaje nowy trend.

Star Trek wchodzi w NFT. Specjalne przedmioty dla kolekcjonerów

Paramount i RECUR ogłosili, że powstaje specjalna kolekcja tokenów NFT poświęcona serii Star Trek. Taki rozwój wydarzeń nie powinien specjalnie dziwić - w końcu wyjątkowe cyfrowe przedmioty są od jakiegoś czasu niesamowicie popularne, jak wszystko co oparte na blockchainie zresztą.

Jeśli największa firma NFT jest warta już ponad 4 miliardy dolarów, powstały już gry, w których przedmioty są tokenami NFT, ma być to kolosalna część metaverse, a swoje kolekcje na potęgę tworzą kolejni celebryci - i to nie tylko postaci światowego formatu, jak Ozzy Osbourne ze swoimi nietoperzami, ale nawet Marta Linkiewicz z lalkami ze swoją podobizną - to nie dziwi, że coraz więcej wielkich marek wchodzi na ten rynek. Paramount planuje stworzyć ogromną bazę kolekcjonerskich przedmiotów, które będą prawdziwą gratką dla fanów ich franczyz.

Star Trek to dopiero początek ogromnej kolekcji NFT

Jak możemy się dowiedzieć z oficjalnego ogłoszenia, kolekcja tokenów będzie dostępna już od 9 kwietnia na stronie Paramount.xyz, nowym portalu internetowym, który będzie zawierał kolekcje NFT z największych adresów IP i franczyz Paramount. Zach Bruch, dyrektor generalny RECUR, skomentował całość w następujący sposób:

Fani szukają nowych sposobów na angażowanie się w swoje ulubione programy i franczyzy, a nasz innowacyjny ekosystem daje im społeczność, w której mogą być częścią przez wiele lat. Poprzez wprowadzenie Paramount.xyz i StarTrek.xyz, zapewniamy fanom wyjątkowy sposób na rozpoczęcie podróży, aby odważnie wkroczyć w metaverse.

Star Trek będzie pierwszą franczyzą, która zajmie miejsce na portalu z przedmiotami kolekcjonerskimi dostępnymi w centrum „Star Trek Continuum”. Jutro, to jest 9 kwietnia, odbędzie się Zrzut 0, który będzie zawierał „algorytmicznie wygenerowane statki kosmiczne”, dostępne do zakupu za 250 dolarów za opakowanie. W 24-godzinnej sprzedaży dostępnych będzie 20 tysięcy pakietów statków kosmicznych i - oczywiście - każdy będzie wyjątkowy i nie będzie drugiego takiego samego.

Inicjatywę tokenów opartych na blockchainie skomentował także ​​Pam Kaufman z Paramount:

Fani powinni mieć możliwość interakcji z naszymi treściami, gdziekolwiek się znajdują, w tym w metawersie. Paramount.xyz zaoferuje fanom z naszych kluczowych serii, począwszy od Star Trek, jednolitą, cyfrową grę kolekcjonerską.

Nowa platforma Paramount ma być miejscem służącym do „budowania społeczności, kontaktowania się z rówieśnikami i odblokowywaniem nowych, innowacyjnych i interaktywnych doświadczeń z seriami i markami, które kochają”. To wszystko oczywiście w ramach nowoczesnego “środowiska, w którym fani mogą kupować, zbierać i handlować NFT jako cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi”.

Nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu. Fani Star Treka przybili słynnego face palma

Pomysł wejścia w NFT nie spodobał się jednak większości oddanym fanom serii i w większości wywołał słynną reakcję Picarda znaną z GIF-ów. Star Trek to zaledwie początek większego planu Paramount w kwestii unikalnych tokenów i zwyczajnie musiało paść na jakąś serię - trafiło na uniwersum stworzone przez Gene’a Roddenbery’ego. Niewykluczone, że jest to połączone z premierą nowego serialu Star Trek: Strange New Worlds, który pojawi się na Paramount+ już 5 maja.

Ze względu jednak na mieszane przyjęcie pomysłu tokenów NFT, ciężko stwierdzić, czy cały nakład 20 tysięcy kolekcji zostanie sprzedany w ciągu 24 godzin. NFT czy kryptowaluty to tematy, które stale niesamowicie elektryzują ludzi, lecz generalnie wzbudzają negatywne emocje. Bojkot graczy w przypadku Ubisoft Quartz pokazał, że takie projekty mają prawo jeszcze nie wypalić. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

