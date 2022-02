Raport jest niezwykle obszerny i wielu z Was z pewnością zainteresuje sporo szczegółów na temat tego jak Polacy podchodzą dziś do tematu elektromobilności, co myślą o samochodach elektrycznych, a także – i to jest może najbardziej interesujące – jak zmieniało się nasze nastawienie przez ostatnie 2 lata. Zbadano też poziom wiedzy, który na przestrzeni tego czasu zmienił się, w pewnych aspektach, znacząco.

Ponieważ raport „Elektromobilność oczami Polaków w latach 2020-2022” jest dostępny publicznie (link poniżej) i w sposób przystępny omawia poszczególne tematy, to pozwolę sobie omówić wyłącznie wybrane tematy, a po resztę zapraszam do materiału źródłowego:

Raport „Elektromobilność oczami Polaków w latach 2020-2022”

Zaledwie 36% Polaków wie, że samochód elektryczny można ładować z domowego gniazdka! To i tak wynik lepszy niż w 2020 roku (27%). W moim odczuciu właśnie ten fakt (niski poziom wiedzy w tym temacie) przekłada się istotnie na negatywną narrację względem samochodów elektrycznych skupioną na: „nie ma stacji ładowania w mojej okolicy, nie jest to więc samochód dla mnie”. Oczywiście wielu mieszkańców miast nie ma opcji ładowania samochodu w domowym garażu, gdyż często takowego nie posiada (bloki mieszkalne, parkingi na ulicy), ale znacząca część Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i taką możliwość posiada. To właśnie dla nich samochód elektryczny często jest optymalnym wyborem jeśli chodzi o środek transportu.

Powyższe wiąże się też z zasięgiem jakie zdaniem Polaków oferują samochody elektryczne. Co prawda jest na tym polu postęp, ale wciąż połowa ankietowanych uważa, że samochód elektryczny ma zasięg „do 200 km”… Wystarczy spojrzeć na zasięg jaki oferuje np. Audi Q4 e-tron 50 quattro (całkiem mocny, bo 300-konny i przestronny SUV z napędem na cztery koła), który w mieście oferuje ponad 450 km, a w trasie można liczyć na 250-350 km. Volkswagenem ID.4 Pro Performance pokonałem ponad 500 km jadąc z Warszawy do Torunia i wracając bez międzyładowania.

Kierowcy/właściciele samochodów elektrycznych postrzegani są jako osoby, które są zainteresowane nowymi technologiami – uważa tak mniej więcej połowa badanych. Dosyć dobrze koreluje to z powszechnym przeświadczeniem, że samochód elektryczny to ten „nowocześniejszy”, „bardziej zaawansowany” i że jest on przeznaczony dla „fana nowych technologii” – osoby te często jako pierwsze próbują nowych rozwiązań. Wiąże się to też pośrednio z tym, że wg raportu co druga osoba posiadająca panele fotowoltaiczne rozważa zakup samochodu elektrycznego. Korelację widać też w poniższym wątku, który mówi o nowoczesnych funkcjach, które rzeczywiście dosyć często po raz pierwszy dostępne są właśnie w samochodach elektrycznych lub łatwiej jest je tam zaimplementować, a przez to częściej występują:

Jeszcze raz polecam zapoznać się z całą treścią raportu. Zachęcam też do komentowania i zadawania pytań, bądź wskazywania tematów związanych z samochodami elektrycznymi, które Waszym zdaniem powinniśmy poruszyć, by poszerzyć naszą wiedzę na temat elektromobilności.