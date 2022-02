Polacy mogą już płacić za tankowanie przez Autopay, ale… nie w Polsce

Już dziś, użytkownicy aplikacji Autopay mogą automatycznie opłacać przejazdy autostradami w Polsce, umycie samochodu na stacjach Shell i wwwash oraz postoje na jednym z 8 tys. miejsc parkingowych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay:

Konsekwentnie zmierzamy do tego, by pod parasolem Autopay zebrać możliwie najwięcej płatności związanych z podróżami samochodem. Chcielibyśmy, aby za kilka lat kierowca nie musiał w ogóle myśleć w drodze o portfelu i pieniądzach, a mógł skupić się na wygodnej i bezpiecznej jeździe, zarówno w Polsce, jak i w sąsiednich krajach. Wprowadzenie automatycznych płatności za tankowanie na niemieckich, a niedługo również na polskich stacjach to kolejny krok w tym kierunku.

Teraz do tego zestawu dochodzą automatyczne płatności za zatankowane paliwo na 1200 stacjach paliw w Niemczech, należących do sieci Jet, Hem i Sprint. Płatności te działają w oparciu o geolokalizację, więc wystarczy by klient podjeżdżający na stację paliw w pierwszej kolejności uruchomił aplikację, a już po zatankowaniu środki na zapłatę za paliwo, pobierane będą automatycznie z podpiętej do aplikacji karty płatniczej.

Rozwiązanie to skierowane jest dla polskich kierowców, którzy regularnie podróżują po drogach w Niemczech, a w najbliższym czasie podobna opcja pojawi się na stacjach paliw w Polsce. Będzie mogło z tego skorzystać już ponad milion użytkowników aplikacji Autopay, którzy do tej pory na codzień opłacali dzięki niej przejazdy autostradami w Polsce.

Jako docelowe rozwiązanie do w pełni automatycznego opłacania tankowania na stacjach paliw, Autopay planuje zastosować videotolling, dzięki któremu odczytywanie numerów rejestracyjnych będzie dokonywane przy pomocy kamer umieszczonych na stacjach.

Źródło: Autopay

Stock Image from Depositphotos.