iPhone 11 hitem sprzedaży. Najwyraźniej nudne smartfony Apple to coś, czego ludzie potrzebują

Moje zdanie od wielu miesięcy pozostaje niezmienne — iPhone 11 to najlepszy (w kwestii stosunku jakość/cena) smartfon na rynku. W dobie gdy androidowe flagowce potrafią kosztować nawet 2x więcej niż najtańszy (ale wciąż) flagowy smartfon Apple, a dopiero ostatnio słyszymy deklaracje na temat trzech aktualizacji które dostaną. I patrząc na poniższe dane — najwyraźniej nie jestem jedynym, bo najlepiej sprzedającym się smartfonem pierwszej połowy 2020 roku był… iPhone 11, który rozszedł się w 37,7 milionach egzemplarzy. Ten bez aparatu pod ekranem, z zakolami i ekranem na który nie da się patrzeć, bo przecież nie jest OLED (Nie, tanie Xiaomi nie mają lepszego ekranu niż iPhone SE „bo OLED” – oto dlaczego) . Na drugim miejscu jest Samsung Galaxy A51 (11,4 milionów), dwa kolejne należą do Xiaomi: Redmi Note 8 (11 milionów) oraz Redmi Note 8 Pro (10,2 milionów). Tym jednak co najbardziej mnie dziwi w poniższych danych jest ilość smartfonów Apple — bo uwzględnionych jest aż pięć modeli, z czego najgorzej sprzedał się iPhone 11 Pro — z 6,7 milionem egzemplarzy. Dziwi tym bardziej, kiedy zestawimy je z danymi zeszłorocznymi, gdzie na szczycie też było Apple, ale było dużo bardziej różnorodnie. Do pierwszej dziesiątki załapały się cztery smartfony Samsunga, były dwa Xiaomi, ale znalazło się też miejsce dla Oppo. Wspólnym mianownikiem zarówno w 2019 jak i 2020 jest brak tutaj jakichkolwiek flagowych modeli Koreańczyków.