Zapowiada się najgorszy kwartał od wielu lat

W sieci pojawiają się pierwsze analizy dotyczące sprzedaży smartfonów w lutym i nie są one zbyt pozytywne. O tym, że sprzedaż w Chinach się załamała i spadła w lutym o 55% wiemy już od jakiegoś czasu, ale okazuje się, że wyniki dla całego świata wcale nie są lepsze. W lutym 2019 roku na rynek trafiło 99,2 miliona urządzeń, w lutym 2020 roku było to już zaledwie 61,8 miliona sztuk, czyli o 38% mniej. Widać to także po zainteresowaniu najnowszym Samsungiem Galaxy S20.

Koreański producent i tak pewnie nie ma na co narzekać, bo w lutym sprzedał zaledwie o 2 miliony urządzeń mniej niż w styczniu. Huawei zaliczył natomiast spadek z 12 do 5,5 miliona smartfonów i stracił miejsce na podium na rzecz Xiaomi, którego sprzedaż spadła z 10 do 6 milionów sztuk. O połowę spadła też sprzedaż Oppo (z 8 do 4 mln) oraz Vivo (z 7,3 do 3,6 mln).

I można pewnie po części wytłumaczyć ten stan rzeczy spadkiem produkcji, bo Chiny zamknęły w ostatnich tygodniach praktycznie wszystkie fabryki, ale to tylko część prawdy. W czasach kryzysu, a takie obecnie mamy, smartfony nie są przedmiotami pierwszej potrzeby i coraz więcej osób odkłada ich zakup na później. W wynikach za luty nie będzie to jeszcze pewnie bardzo widoczne, ale podejrzewam, że marzec będzie jeszcze gorszy. To wszystko przełoży się na najgorszy kwartał na tym rynku od wielu lat, a może i w całej historii.