Firma Canalys przygotowała raport dotyczący smartfonów za pierwszy kwartał 2020 roku. Wiedzieliśmy o tym, że Xiaomi rozpędza się wszędzie, w tym w Polsce – ale w konfrontacji z wynikami pozostałych producentów, dane robią jeszcze większe wrażenie. Szczególnie, że w naszym kraju to właśnie Xiaomi jako jedyne zanotowało wzrosty względem ubiegłego roku. I to naprawdę imponujące wzrosty, bo wynoszące aż 223%.

Samsung ma powody do obaw – Xiaomi już prawie go dogoniło

Niedawno pisałem o tym, że Xiaomi dość pewnie idzie po koronę króla sprzedaży smartfonów w Polsce. Jak widać – nie myliłem się. Udział w polskim rynku mówi jasno – Samsung jest zagrożony. Powiem więcej – nie zdziwię się, jeśli przy danych z Q2 2020 to właśnie chińska firma będzie na pierwszym miejscu. Aktualnie Samsung posiada 28% udziału w naszym rodzimym rynku, a Xiaomi 27%. Na trzecim miejscu jest Huawei, który zanotował spory, bo aż 44% spadek. Temu ostatniemu chyba nikt się nie dziwi – amerykański ban i pozbawienie nowych smartfonów Huawei usług Google najwidoczniej mocno wpłynęły na popularność marki w naszym kraju. Choć dzięki promocyjnej cenie P40 Lite cieszył się podobno dużą popularnością, tak przynajmniej wynikało ze zdjęć podczas premierowej sprzedaży smartfona. Spadki notuje również Apple, choć akurat ich obecność w zestawieniu to zawsze raczej ciekawostka niż realne zagrożenie dla pierwszej czwórki.

W Europie Xiaomi radzi sobie gorzej, uplasowało się dopiero na 4 miejscu, jednak zanotowało niezły, bo 58% wzrost względem ubiegłego roku. Zwróćcie też uwagę na wzrost Oppo, który przełożył się 2% udziału w rynku. Jestem bardzo ciekawy jak będą wyglądać kolejne kwartały dla tej chińskiej firmy.

Jeśli chodzi o wysyłanie smartofnów do sklepów (nie jest to faktyczna sprzedaż, ale tak się już na rynku przyjęło) na całym świecie – w Q1 2029 największymi liczbami może pochwalić się Samsung, za nim Huawei, Apple i Xiaomi. To też powód do zadowolenia dla chińskiej firmy, która znalazła się w top 4 najpopularniejszych marek na świecie. Jestem bardzo ciekawy jak na te wyniki w przyszłych kwartałach wpłynie dość wysoka cena Xiaomi Mi 10, która nijak się ma do atrakcyjnych ofert promocyjnych na poprzedni model, Xiaomi Mi 9.

źródło: informacja prasowa