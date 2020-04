Sprawdź i anuluj aktywne subskrypcje, oszczędź pieniądze. To najlepszy moment

Przeglądając dostępne w Sieci usługi, można dojść do przekonania, że dziś za (niemal) wszystko można płacić abonament. Oprogramowanie do pracy, jak pakiet Office czy Adobe Creative Cloud? Ten drugi zestaw funkcjonuje już tylko w modelu subskrypcji, zaś Office 365 przekształcono w Microsoft 365 (o większych możliwościach), gdzie brakuje już tylko systemu Windows, by użytkownik otrzymywał pełen pakiet produktów i usług Microsoftu. Potrzebna przestrzeń w chmurze? Dysk Google, Dropbox czy inne usługi tego typu oferują więcej miejsca i dodatkowe narzędzia w zamian za comiesięczną opłatę.

Muzyka? Do wyboru do koloru: Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, YouTube Music i wiele innych. Filmy oraz seriale? Zapinajcie pasy: Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Player.pl, Ipla, Disney+, Apple TV+, Quibi, VOD TVP. Telewizja przez Internet? Tutaj do wyboru są pełne pakiety od operatorów (Ipla, Player+) albo pojedyncze kanały od nadawców (TVN24 GO, Eurosport Player, Eleven Sports) bądź włodarzy rozgrywek (WRC+, Formula 1).

Książki? Legimi oraz Empik Go. Audiobooki? Storytel i Audioteka. Gry? Xbox Game Pass, Origin i EA Access, Uplay Plus. Prasa? Prawie każde wydawnictwo posiada już wersję online i paywalla z opcją płatności regularnych. Podcasty są w zdecydowanej większości darmowe, ale niektóre aplikacje (jak Pocket Plus) to multiplatformowe rozwiązania, które umożliwiają wygodniejsze słuchanie audycji oraz dodatkowe funkcje.

Ja też przegapiałem terminy anulowania subskrypcji