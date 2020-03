TerazCzasNaCzytanie – nowa akcja od Legimi to doskonała okazja na nadrobienie zaległości

Ostatnie dni to czas pełen zawirowań i nagłych zwrotów akcji. Ciężko powiedzieć co się będzie działo w nadchodzących dniach. Jedyne co wiemy na pewno, to że przez najbliższe dwa tygodnie Nasze pociechy spędzą dużo czasu w domu razem z nami. #TerazCzasNaCzytanie to nowa akcja od Legimi skierowana właśnie do dzieci. To też idealny moment i okazja aby zachęcić najmłodszych do czytania. Przecież do nadrobienia jest nie tylko kolekcja filmów i seriali na Netflixie.

W ramach akcji #TerazCzasNaCzytania otrzymujemy dostęp do wybranego ebooka lub audiobooka ze wskazanej listy, którą można znaleźć tutaj. Jedyne co trzeba zrobić to podać kod „czytamy” i wybrać za darmo książkę, która nas interesuje. Należy pamiętać, że książki wybieramy z ograniczonej listy, a nie całej oferty Legimi. Oficjalnie #TerazCzasNaCzytanie to głównie książki dla dzieci, jednak jestem przekonany, że dorośli również znajdą tam coś dla siebie.

#TerazCzasNaCzytanie – chcemy więcej

Aż chce się powiedzieć „szkoda, że tylko jedna”! Tym bardziej, że niektóre pozycje dostępne są równocześnie w formie ebooka jak i w pełni zsynchronizowanego audiobooka. Oznacza to, że my sami lub nasza pociecha może płynnie przechodzić między słowem czytanym, a słuchanym. To ogromna wygoda i komfort czytania, którą zaczynam sobie bardzo cenić. Obecnie życie pędzi i nie zawsze jest czas spokojnie usiąść żeby poczytać. Dlatego możliwość przejścia na audiobooka np. w trakcie spaceru czy jazdy samochodem to fantastyczna sprawa. Nie trzeba już wybierać i można chłonąć ulubiony świat bez przerwy!

Powiem krótko. Takich akcji powinno być jak najwięcej! Uważam, że każda forma zbliżenia młodych do książek to działania w dobrym kierunku. Coraz trudniej zyskać naszą uwagę a im młodsze pokolenie, tym to wyzwanie staje się coraz większe. Naprawdę powinno być tego więcej. Dodatkowo ważny jest trend który jest widoczny w ostatnich dniach. Coraz więcej firm i organizacji wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i stara się pomóc na swój sposób. #TerazCzasNaCzytanie to naprawdę świetny pomysł! No i w pełni za darmo a to zawsze dobra cena.