Subskrypcje na różne usługi tak się już rozrosły w polskiej sieci, że czasem nie sposób nad nimi zapanować. Myślę tu nie tylko o ich liczbie, ale i o kosztach, o których możemy nie mieć do końca świadomości. Warto je więc uporządkować w jednym miejscu i chłodnym okiem spojrzeć na ich łączne koszty.

Paweł w swoim felietonie z października zeszłego roku – Te wszystkie usługi w internecie są super, aż nie podliczysz ile za nie łącznie płacisz, starał się to wyliczyć na „kartce papieru” i okazało się, że o dziwo z subskrypcji na gry nie korzysta, ale wymienił inne, odnoszące się do muzyki i seriali, Spotify, Netflix i HBO GO, których koszt zamknął się w kwocie prawie 100 zł. Opłaca też chmurę w Google Drive czy abonament w NaviExpert, obie w rocznych subskrypcjach oraz w związku z wykonywaną pracą Adobe Premiere Pro czy Adobe After Effects. Łącznie za same prywatne subskrypcje wykłada 136 zł miesięcznie.

Każda z opłat regulowana jest w inne dni i w innej formie (miesięczna albo roczna), bez przyjrzenia się im i spisania w jednym miejscu, nie miałby zapewne świadomości, ile za wszystko łącznie płaci, czy to miesięcznie czy rocznie.