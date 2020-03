Spotify ponownie odświeża aplikację. Tym razem padło na ekran powitalny

Miłą odmianą jest spersonalizowane powitanie. Aplikacja na podstawie aktualnej godziny przywita nas w dopasowany do tego sposób. Wychodząc do pracy zobaczymy Spotify mówiące do nas „dzień dobry”, wracając możemy ucieszyć się z „dobry wieczór”. Niby taki drobiażdżek, a jednak działa pozytywnie na odbiór całości, prawda?. Pod powitaniem pojawią się rekomendacje, które również będą zmieniały się wraz z upływem czasu tak, aby jak najlepiej dopasować się do aktualnej pory. Oczywiście aplikacja również będzie się nas uczyć, aby łatwiej rozpoznawać, w jakim czasie, jaka muzyka byłaby dla nas najprzyjemniejsza. To świetna opcja dla wszystkich, którzy na rozbudzenie czy do snu używają konkretnych playlist. Będzie po prostu łatwiej i ciekawiej.

Chcesz być polecony w Spotify? Zapłać. Dużym wystarczy, ale czy małych będzie na to stać?

Niżej znajdziemy przygotowane dla nas przez aplikację playlisty z muzyką i podcastami. Nie zabraknie propozycji nowych odkryć i przypomnień o premierach naszych ulubionych wykonawców. Wszystko ma się oprzeć o naszą wygodę. Aplikacja chce nam podsuwać to, czego będziemy chcieli, zanim w ogóle zastanowimy się, na co mamy ochotę. Nauka nieprzerwanie trwa, zobaczymy, jak Spotify sobie z tym poradzi. Nowe opcje z założenia wydają się całkiem w porządku. Jeśli faktycznie mamy w miarę skonkretyzowany rytm dnia i nie włączamy muzyki na oślep, drobiazg w postaci umieszczania playlist pod ręką może okazać się strzałem w dziesiątkę. Gorzej, jeśli narobi nam to tylko bałaganu przez nieumiejętne uczenie się naszych zachowań. Wierzę, że ekipa Spotify dba nie tyko o poprawy estetyki własnej aplikacji, ale i ulepszanie algorytmów, na podstawie których działa. Do ideału jeszcze troszeczkę brakuje, ale kto wie? Może już niedługo im się to uda.