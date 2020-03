Xbox Game Pass nie zawodzi. Oto cztery nowości, w które zagramy już za kilka dni

Xbox Game Pass to usługa, przez którą nawet najwięksi fani PlayStation pobłażliwiej spoglądają w kierunku konsol Microsoftu. Nie da się ukryć, że gigant z Redmond rozwija swoją usługę znakomicie i z każdym miesiącem serwuje kolejne tytuły na które… regularnie brakuje mi czasu. I wiem, że nie jestem w tym temacie jedyny. Mimo wszystko firma nie zwalnia tempa i już jutro w usłudze wylądują dwie pierwsze (z czterech) nowych gier, które zmierzają tam w marcu!

Cztery nowe gry w usłudze Xbox Game Pass: marzec 2020

Już od jutra, czyli piątego marca, do biblioteki Xbox Game Pass dołączą: NBA 2k20 oraz Train Sim World 2020. W przyszłym tygodniu zaś można tam już wypatrywać Ori and the Will of the Wisps (11 marca) oraz Pikuniku (12 marca). Obiektywnie patrząc na tę listę — jestem przekonany, że każdy znajdzie wśród tych gier coś dla siebie!