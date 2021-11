Gdy w 2016 r. Spotify rozwiązało współpracę z dostawą tekstów piosenek, które pojawiały się przy odtwarzanych utworach, dużo mówiło się o przyszłości tej funkcji. Wydawać by się mogło, że to integralna część serwisu muzycznego i patrząc na konkurencję, brak wsparcia przez Spotify był odczuwalny. W ostatnim roku platforma starała się rozwiązać ten problem - jednak nie każdy mógł korzystać z nowych/starych funkcji. Teksty piosenek pojawiały się na pojedynczych rynkach, na których działa Spotify. Teraz się to zmienia - dostęp do nich mają mieć już wszyscy. Co ciekawe, za udostępnianie tekstów utworów ponownie odpowiada Musixmatch, które teraz zaoferuje możliwość śledzenia słów w czasie rzeczywistym w trakcie odtwarzania utworów. Funkcja jest dostępna dla korzystających z bezpłatnej wersji serwisu oraz użytkowników wersji premium.

Teksty piosenek wróciły do Spotify. Jak z nich korzystać?

W zależności od platformy, na której słuchacie muzyki przez Spotify, dostęp do tekstów piosenek wygląda nieco inaczej:

W aplikacji mobilnej Spotify:

Stuknij w „Teraz odtwarzane” na utworze

Podczas słuchania, przesuń palcem w górę od dołu ekranu

Zobaczysz tekst utworu, który jest przewijany w czasie rzeczywistym w trakcie odtwarzania utworu

Aby udostępnić, po prostu dotknij przycisku "Udostępnij" na dole ekranu z tekstami piosenek, a następnie wybierz tekst, który chcesz udostępnić - i gdzie chcesz go udostępnić za pośrednictwem platform innych firm

W aplikacji desktopowej Spotify:

Na pasku „Teraz odtwarzane”, kliknij na ikonę mikrofonu podczas odtwarzania utworu.

Voila! Zobaczysz tekst utworu, który przewija się w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworu

W aplikacji SpotifyTV:

Otwórz „Teraz odtwarzane” na utworze

Przejdź do prawego rogu do “przycisku Tekst" i wybierz, czy chcesz włączyć tekst piosenki

Po włączeniu, zobaczysz tekst piosenki na ekranie

U mnie, zarówno w aplikacji mobilnej i desktopowej, tej funkcji nie ma. Oznaczać to, że jest udostępniana falowo i nie każdy będzie mógł z niej skorzystać już teraz. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na pojawienie ikony mikrofonu lub funkcji Teksty na smartfonie.