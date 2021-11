Przygotujcie się na płatne podcasty w Spotify. Trafią do Polski już za kilka tygodni

O tym jak intensywnie Spotify pracuje nad promowaniem podcastów mówi się od dawna. W Stanach Zjednoczonych audycje udostępniane wyłącznie dla subskrybentów nie są niczym nowym - ale Yahoo! Finance informuje, że firma udostępni taką opcję także w innych zakątkach świata.

Ponieważ usługa jest rozwijana na całym świecie, Spotify nie wprowadza żadnych nowych funkcji. Zamiast tego ekspansja polega po prostu na udostępnieniu subskrypcji podcastów większej liczbie osób.

— czytamy w artykule.W nadchodzących tygodniach opcja ta ma trafić do użytkowników w 33 krajach: Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Singapurze, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoszech, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. A już w przyszłym tygodniu opcja ta trafi do Kanady, Niemiec, Austrii oraz Francji. To jedna z wiosennych nowości firmy, która jest odpowiedzią na płatne podcasty u Apple.

Płatne subskrypcje podcastów nie mają nic wspólnego z abonamentem Premium w usłudze, co firma jasno akcentuje na stronie pomocy. Czytamy tam również o tym jak można zasubskrybować podcast:

Otwórz stronę podcastu. W opisie programu znajdziesz link aktywujący subskrypcję. Wprowadź swoje dane, a następnie dotknij Subscribe (Subskrybuj). Aby odblokować podcast i zacząć słuchać: Dotknij Activate on Spotify (Aktywuj przez Spotify)

(Aktywuj przez Spotify) Możesz też skopiować link z prywatnego kanału RSS i wkleić go w dowolnej aplikacji dla słuchaczy podcastów.

Subskrypcja zostanie odnowiona automatycznie, jeśli nie anulujesz jej przed upływem okresu jej obowiązywania.

Ile to będzie kosztować? Cóż — to już kwestia zależna od indywidualnych twórców. Na starcie Spotify dało im sporą dowolność, oferując 20 różnych progów cenowych — od 50 centów, do 150 dolarów. Nie znamy jeszcze polskich stawek, no i jestem bardzo ciekawy jak prężnie rozwijający się rynek podcastowy poradzi sobie z kwestią monetyzacji.