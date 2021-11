Spodziewajcie się więcej audiobooków na Spotify!

Spotify od dawna nie jest już tylko aplikacją do słuchania muzyki. I choć rzeczy takie jak audiobooki pojawiały się w tamtejszym katalogu pierwszy raz wiele lat temu, to tak naprawdę dopiero podcastowa rewolucja zmieniła w dużej mierze postrzeganie platformy. Sam jestem wierny jednej platformie do podcastów - i na Spotify zaglądam od wielkiego dzwonu, dla kilku audycji których nie mogę znaleźć u siebie. I nie chodzi o żadne treści finansowane przez Spotify, co tylko pokazuje, jak dużą popularnością i zaufaniem twórców cieszy się szwedzka usługa streamingowa.

Firma wie, że użytkownicy to lubią i robi co w jej mocy, by zaoferować jeszcze więcej angażujących ich treści. Z podcastami się udało, dlatego teraz idą o krok dalej i przejmują dystrybutora audiobooków: Findaway. Firma wystartowała w 2004 roku, a jej celem była popularyzacja książek w formie audio. Przez tych kilkanaście lat udało im się stworzyć ogromną sieć, którą łączą z rozmaitymi partnerami biznesowymi. Wśród marek które widnieją na ich stronie znalazły się m.in. Apple, Google, Scribd, Audible, Chirp, Storytel czy Audiobooks.com. Firma ma także cały zestaw usług dodatkowych, wszystkie koncentrujące się wokół tematu audiobooków. M.in. odpowiedzialne za pomoc autorom książek w przygotowaniu audiobooka, produkcję audio dla najpopularniejszych wydawców czy specjalny zestaw narzędzi pozwalający twórcom w łatwy sposób zintegrować katalogi audiobooków na ich własnych platformach.

Wraz z tym przejęciem planujemy przyspieszyć wejście do przestrzeni audiobooków poprzez rozszerzenie naszej platformy — Nir Zicherman, Spotify

Spotify przejęło całą firmę - wraz z pracownikami, którzy teraz będą kontynuować pracę nad produktami Findaway pod skrzydłami nowego właściciela. Wiadomo już teraz, że są plany na umożliwienie dostępu do audiobooków bezpośrednio na platformie — nie wiadomo jednak, jak będzie to wyglądało w kwestii płatności. Czy wszystkie będą w ramach dotychczasowego abonamentu, czy trzeba będzie przygotować się na droższe warianty, a może same książki będzie można kupować pojedynczo? Prawdopodobnie w jakiejś części będzie to opcja abonamentowa, bo to przecież właśnie ta prostota dostępu do świata muzyki rozkochała w sobie miliony użytkowników na całym świecie. Ale do tego dochodzi jeszcze kwestia technologii Open Access Platform, która miałaby pozwolić kupować dostęp do książek gdzie indziej, a później cieszyć się nimi bezpośrednio w aplikacji Spotify.

Dużo niewiadomych i spora ekscytacja - bo idzie nowe, a po latach inwestowania w podcasty i skupianiu się głównie na nich, Spotify postanawia eksplorować nowe kierunki. Myślę że w przypadku audycji można bez mrugnięcia okiem powiedzieć, że odnieśli sukces. Teraz mają bazę, mają narzędzia, mają specjalistów - więc i z audiobookami powinno się udać. Mam jednak cichą nadzieję, że z czasem możemy liczyć także na audiobooki po polsku :)

Źródło