Spotify nie działa, Discord też padł. Trwa ogólnoświatowa awaria

Od godziny 19 wszyscy, którzy chcieli posłuchać muzyki na Spotify mają duży problem, ponieważ serwis zwyczajnie przestał działać. Co wiećej, nie tylko nie ładuje muzyki i playlist, ale też - nie pozwala się zalogować na swoje konto. Dlatego też wielu użytkowników myśli, że Spotify usunęło ich konta, ponieważ po wpisaniu maila są oni odsyłani do procesu rejestracji.

Downdetector potwierdza, że serwis nie odpowiada a zgłoszeń przybywa z minuty na minutę. Mapa zgłoszonych problemów pokazuje, że serwis padł w Polsce, ale zgłoszenia pokazują, że mamy do czynienia z globalną awarią.

Oprócz tego nie działa też komunikator Discord. Póki co nie wiadomo, czy obie awarie mogą być w jakiś sposób powiązane.

Wiele osób nie zauważyło z początku, że ze Spotify coś jest nie tak, ponieważ awaria miała miejsce akurat w trakcie konferencji Apple, którą dużo osób śledzi. Jest to jedna z największych awarii serwisu, a póki co jej skalę można porównać do tego, co niedawno stało się z Facebookiem i Messengerem. Na razie powód braku działania usług nie jest znany.

Aktualizacja 19:50

Dane ze świata potwierdzają sytuację - co najmniej 165 tysiącom osób serwis przestał działać.

Discord ustosunkował się do awarii i pracuje nad jej naprawą.

Spotify też poinformował użytkowników, że pracują nad sytuacją.

Oczywiście nie mogło obyć się bez memów :)

Patrząc po liczbie tweetów, problem ze Spotify i Discorda przyćmił dzisiejsze przemiery.

Aktualizacja 20:10

Awaria, choć duża, nie trwała długo. Część użytkowników może już zalogować się do aplikacji. nadal nie wiadomo, co spowodowało przestój w pracy programów.