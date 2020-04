Spotify naprawia największy problem – śledzenie nowości nareszcie będzie wygodne!

Dobre zmiany na Spotify

Odświeżenie interfejsu aplikacji mobilnych przez Spotify było najwyraźniej jednym z kroków ku rozbudowaniu o nowe/dodatkowe funkcje. W ostatnich tygodniach pisałem o pojawieniu się słów piosenek, które najpierw zauważono w aplikacjach dla iOS-a i Androida, a później okazało się, że u niektórych użytkowników wyświetlane były zapowiedzi dodania takiej możliwości w aplikacji na komputerze. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że uruchamia dedykowaną młodszym słuchaczom aplikację Spotify Kids, która ogranicza dostęp do niewłaściwych treści dla dzieci. Trudno ocenić czy i jak dużym sukcesem będzie ta nowość, ale wygląda to obiecująco.

Polecamy: To będzie wielki powrót tekstów piosenek na Spotify

Z mojej perspektywy wszystko to prezentuje się znakomicie, bo platforma nareszcie nadrabia pewne braki i wprowadza potrzebne poprawki, zamiast skupiać swoją uwagę na funkcjach, które nie będą dostępne globalnie i nie do końca odpowiadają profilowi usługi.

Tak, w dalszym ciągu wypominam usłudze Daniela Eka zakusy na rynek wideoklipów, który byłby sensowny tylko w przypadku uruchomienia sekcji z teledyskami i koncertami. Raczej nikt po tym serwisie nie spodziewa się oryginalnych programów rozrywkowych czy wycinków talk-show z telewizji. Na bardzo duży plus zaliczę jednak to, jak szturmem Spotify wdarło się na rynek podcastów – to właśnie dzięki nim audycje online stały się popularniejsze i cały czas docierają do nowych słuchaczy.

Follow Feed, to lista nowości od obserwowanych artystów na Spotify