Spotify używam od startu usługi w Polsce. I choć wielokrotnie pisałem na łamach Antyweba, że usługa nie jest idealne, a taki na przykład Radar premier ewoluował w praktycznie nieużywalne dla m nie ustrojstwo – to jednak trwam przy tym serwisie nieprzerwanie. Czy jest najlepszy? Pewnie nie, ale narobiłem tam już tyle playlist i tak przyzwyczaiłem się do aplikacji, że raczej nie mam ochoty przechodzić do konkurencji. A i sama biblioteka jest naprawdę imponująca, nawet w niszowej muzyce której słucham. Lata temu więcej interesujących mnie płyt było w Spotify nieobecnych, teraz zdarza się to zdecydowanie rzadziej. Ale dalej jest obecne i mimo łatwości dodawania swojej muzyki do serwisu, czasem kwestie licencji czy niechęci wydawców do tego typu serwisów blokują pojawianie się tam niektórych płyt.

Jak dodać własną muzykę do Spotify?

Nie mówimy o umieszczaniu płyt swojego zespołu w serwisie tak, by widział ją cały świat. Wielokrotnie byłem jednak pytany jak to możliwe, że jakiegoś krążka na Spotify oficjalnie nie ma, a jednak mogę go słuchać z poziomu mobilnej czy stacjonarnej aplikacji. Dodanie własnych plików choćby na Spotify na smartfonie nie jest specjalnie trudne, ale serwis trochę zamotał ten proces i trzeba to po prostu jasno i prosto wyjaśnić.

Skąd biorę pliki muzyczne by później umieścić je w Spotify? Źródła mam dwa. Po pierwsze wciąż kupuję fizyczne płyty, które następnie samodzielnie zrzucam do plików MP3 (320 kbps mi wystarczy, nie bawię się w format flac). Drugie to dystrybucja cyfrowa – zdarza mi się kupować płyty mniejszych zespołów w taki sposób, choćby na Bandcampie.