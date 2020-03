Aż trudno mi uwierzyć w to, że teksty piosenek zniknęły ze Spotify w 2017 roku. To oznacza, że serwis przez około 3 lata nie mógł lub nie chciał z powrotem wdrożyć takiej funkcji, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Obok obszernego katalogu, relatywnie niskich opłat i personalizacji playlist oraz systemu rekomendacji, to właśnie takie funkcje sprawiają, że platformy streamingowe mają przewagą nad pozostałymi formami dystrybucji muzyki.

Teksty piosenek na Spotify

Zniknęły, a teraz wrócą do aplikacji mobilnych i na komputerach

Zakończenie partnerstwa z Musixmatch, z jakichkolwiek powodów, oznaczał wycofanie tekstów piosenek ze Spotify, a platforma postanowiła wprowadzić coś innego. „Behind the lyrics” to ciekawa funkcja, która pozwala poznać kluczowe wersy w najpopularniejszych kawałkach oraz ich znaczenie lub tło powstawania. Nie będę udawał, że takie ciekawostki nie są przydatne i uważam, że firma wykazała się super inicjatywą dodając taką funkcję do swoich aplikacji mobilnych. Przez cały czas byłem jednak zdumiony faktem nieobecności słów piosenek, bo nie wierzę, że żadna ze stron posiadająca bogate katalogi tekstów nie chciała współpracować ze Spotify. Serwis na pewno byłby gotowy na odpowiednią inwestycję, więc powodów absencji tekstów piosenek trzeba zapewne szukać gdzie indziej.