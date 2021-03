Wraz z nadejściem Spotify do Polski nie oczekiwałem wielkiej rewolucji w tym, jak będę odkrywał nową muzykę. Na takową natrafiałem w wielu innych miejscach – nowości polecali mi znajomi, przeglądałem zasoby last.fm, nowe kawałki podpowiadał YouTube i tak dalej. Spotify od samego początku głośno mówiło o swoich możliwościach rozkładania muzyki na czynniki pierwsze, by móc ją lepiej przeanalizować, a to miało doprowadzać do tworzenia skutecznych rekomendacji utworów, które przypadną konkretnym słuchaczom do gustu.

Ponieważ ten gust jest w pewnej postaci zapisany na serwerach Spotify, mamy do niego dostęp na innych urządzeniach i jest stale aktualizowany na podstawie naszej aktywności. To w ogóle bardzo ciekawa kwestia, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, jak to dokładnie wygląda od środka, co jest brane pod uwagę, a co nie jest, a także brakuje mi informacji na jakiej podstawie powstają niektóre rekomendacje. W serwisach VOD jest to nieco bardziej klarowne, choć też i prymitywne, ponieważ widnieje napis: „Ponieważ obejrzałeś X, polecamy Y”. Nie mniej, użytkownik wie, na jakiej podstawie zadziałały algorytmy.

W jaki sposób wyrazić niechęć lub sympatię do utworu, żeby Spotify to zrozumiało?