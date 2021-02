Spotify pokazuje Apple miejsce w szeregu. To początek nowej ery na rynku

Ekspansja na aż 85 nowych rynków może sprawić, że platforma i tam stanie się synonimem dla muzyki online. Jak w swojej wypowiedzi zaznaczył Daniel Ek, CEO Spotify, jego usługa nie stawia sprzętowych wymagań i jest dostępna niemal wszędzie. Wspomnienie o ogrodzie w tym kontekście nie było przypadkowe, a wszystkie kolejne nowości oprócz wkroczenia na nowe rynki miały pokazać, jak bardzo Spotify odskakuje konkurencji.

Spotify cały czas większe od konkurencji, ale nie wyklucza nowych abonamentów

Spotify, czyli muzyka i podcasty. Albo podcasty i muzyka

Cel firmy jest dziś bardzo jasny – to nie jest już platforma muzyczna, lecz usługa audio, która niedługo będzie obsługiwać nawet podcasty wideo. Przymiarki do takich nowości zdarzały się wcześniej, ale najwyraźniej musiały nastać odpowiednie okoliczności, by to mogło zaskoczyć. W portfolio Spotify znajduje się wiele narzędzi pozwalających dystrybuować, publikować i tworzyć treści audio – w tym Anchor będący kompleksowym rozwiązaniem dla podcasterów – a balans pomiędzy muzyką, a pozostałymi materiałami audio nigdy nie był tak wyrównany.

Skoro podczas konferencji mamy okazję zobaczyć zapowiedzi projektów Baracka Obamy oraz audio-uniwersum DC we współpracy z Warner Bros oraz DC Comics, to nikt nie powinien już mieć żadnych wątpliwości. Segmenty poświęcone nowym metodom monetyzacji treści audio, współpracy z reklamodawcami oraz uruchomienie rynku reklamy audio za pośrednictwem Spotify Audience Network zajęły lwią część prezentacji, co miało wysłać w eter bardzo konkretny sygnał: Spotify nie jest już tylko start-upem z górnolotną wizją i ambicjami, lecz twardo stąpającą po ziemi firmą z pomysłem na zarobek.

Apple Music płaci więcej za licencje, niż Spotify i Tidal razem

Wszystko to oczywiście opakowano w przepiękne slogany, także mówiące o tym, jak łatwo i szybko twórcy mogą dziś docierać do słuchaczy. Największe wrażenie zrobiły na mnie jednak komentarze Daniela Eka na temat piractwa – powracał do tego wątku kilkukrotnie podczas swojego wystąpienia, by móc podkreślić, jak Spotify postawiło na nogach cały przemysł muzyczny zmagający się z nielegalnym rozpowszechnianiem albumów w Internecie.

Oto nowe Spotify na najbliższe lata