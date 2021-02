Spotify HiFi: wkrótce usługa zaoferuje nowy plan z bezstratną jakością dźwięku

Streaming muzyki na stałe wkradł się do naszej rzeczywistości – i nic nie wskazuje na to, by miał sobie szybko odejść. Spotify to w Polsce bez wątpienia ulubieniec publiczności. Firma ma wierne grono fanów, ale stale pojawia się w jej kierunku ten sam zarzut: niska jakość. Wysokiej jakości muzyka to tak naprawdę największy atut jednego z konkurentów — Tidala. Ale wkrótce stanie się on bez znaczenia, bo Spotify oficjalnie zapowiedziało bezstratną jakość muzyki. Spotify HiFi będzie nowym, droższym, planem dla najbardziej wymagających słuchaczy.

Spotify HiFi – nadchodzi nowy plan z bezstratną jakością

Spotify HiFi ma zadebiutować jeszcze w tym roku i, jak można się było tego spodziewać, będzie droższy niż standardowe, dostępne dotychczas, plany — to zresztą standard w usługach muzycznych. Więcej trzeba zapłacić Tidal HiFi, więcej trzeba zapłacić za Amazon Music HD, tutaj także będzie drożej. Ile drożej? Tego niestety jeszcze nie wiadomo — na cyfrowym wydarzeniu Stream On nie wdawano się w szczegóły. Wiemy że wybierając plan Spotify HiFi otrzymamy jakość porównywalną z płytami CD, a nie — jak dotychczas — maksymalnie 320 kbps. Twórcy platformy obiecują, że wyższa jakość dotyczyć będzie całego szeregu urządzeń i bez problemu skorzystamy z niej również na głośnikach wspierających Spotify Connect. I choć to doskonałe wieści, to zabrakło w tym wszystkim konkretów: nie znamy ani ceny Spotify HiFi, ani też oficjalnej daty premiery, ani nawet rynków na których początkowo zadebiutuje. Wiadomo jedynie tyle, że trzeba będzie zapłacić za niego więcej i że nowy plan trafi na rynek w tym roku.

Źródło: Spotify