SpaceX Dragon XL znacznie różni się od obecnych kapsuł

Warto też zwrócić uwagę, że Dragon XL znacznie różni się od dotychczasowych pojazdów SpaceX, czyli transportowej i pasażerskiej wersji, które latały na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Po pierwsze jest wyraźnie większy i ma cylindryczny kształt, bez elementów aerodynamicznych na froncie. To tam znajdzie się główna część transportowa, która nie będzie zamknięta. Dalej będzie ciśnieniowa kabina, w której znajdą się bardziej delikatne elementy, a na końcu śluza, za pośrednictwem której statek połączy się ze stacją. To odwrotna kolejność w stosunku do aktualnego Dragona.

Jest ku temu kilka powodów. W standardowym Dragonie śluza jest z przodu, bo SpaceX bardziej zależy na ochronie osłony termicznej, która jest niezbędna podczas powrotu na Ziemię. W Dragonie XL osłony termicznej nie ma wcale, bo ten statek nie będzie wracał na Ziemię. Docelowo może być podłączony do stacji Gateway nawet od 6 do 12 miesięcy, a później odesłany np. w przestrzeń kosmiczną albo rozbity o powierzchnię Księżyca. Za transport powrotny ze stacji będzie odpowiadał tylko statek Orion. Co ciekawe, jak widać na obrazku powyżej z 2018 roku (kapsuła na żółtym polu oznaczona literą G), już wtedy przewidywano jak taki statek może wyglądać. Z racji swojej budowy, podczas startu będzie on prawdopodobnie osłonięty owiewkami transportowymi.

Czy Gateway powstanie? Co dalej z programem Artemis?

Jak już wyżej wspominałem, do 2024 nie ma szans aby powstała stacja Gateway, a do tego roku NASA chce wylądować na Księżycu. Dlatego teraz siły agencji będą skupiać się na tym, że wrócić na Srebrny Glob, a budowa stacji będzie sprawą drugorzędną, która pewnie potrwa znacznie dłużej. Główny winowajca to projekt SLS, czyli dużej rakiety nośnej, która będzie potrzebna do transportu głównych elementów stacji. Na dzień dzisiejszy SLS nie wykonał jeszcze żadnego lotu, jest opóźniony, a Boeing nie jest w stanie zbudować więcej jak jednej takiej rakiety w ciągu roku. To wszystko komplikuje, bo przynajmniej jeden lot SLS będzie potrzebny aby wysłać ludzi na Księżyć. W tej perspektywie lądowanie na Księżcu w 2024 roku wydaje się iluzoryczne. Większe szanse daje już projektowi SpaceX Starship…

źródło: NASA