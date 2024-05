Sony ma dość zabawy w kotka i myszkę. Tym razem firma wysyła ostrzeżenie kilkuset firmom bo nie życzy sobie, by wykorzystywano ich własność intelektualną do szkolenia AI.

Temat sztucznej inteligencji, trenowania algorytmów i kradzieży własności intelektualnej jest na tapecie od kilkunastu miesięcy. I jeżeli wierzyliście że temat choć trochę ucichnie, to... nic z tych rzeczy. Jeśli już, to dopiero się rozkręca. Bo mimo iż najwięksi tej branży zaczynają płacić kolosalne pieniądze za dostęp do ogromnych baz danych, to niestety, ale temat kradzieży wciąż jest obecny. Dużo uwagi poświęcało się tematowi w kontekście tekstów i grafiki, a ostatnio coraz więcej mówi się o nim również w kontekście muzyki. I niestety, ale przede wszystkim negatywnie.

Branża muzyczna ma ogromny problem ze sztuczną inteligencją. Słuchacze z jednej strony są zachwyceni faktem, że mogą posłuchać nowych utworów "śpiewanych" głosem ich ukochanych artystów. Z drugiej jednak sami mówią, że z etycznego punktu widzenia jest to dla nich dość problematyczne. AI bardzo mocno miesza w muzyce o czym mówi się nie od dziś. Kilka dni temu głośno było o batalii sądowej między raperami ze względu na... wykorzystanie AI właśnie. Teraz temat powraca jak bumerang w formie... ostrzeżenia jednego z największych wydawców muzycznych na świecie: firmy Sony Music.

Sony Music bierze na celownik firmy trenujące swoje modele AI na ich własności

Bloomberg poinformował dziś, że firma Sony Music bacznie przygląda się wszystkiemu, co dzieje się na rynku w związku ze sztuczną inteligencją i trenowaniem rozmaitych modeli na należących do nich treściach. Gigant ma serdecznie dość kradzieży i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rozmaite firmy bez wyraźnego pozwolenia wykorzystują ich własność intelektualną w celach, w których... no cóż: nie powinno.

Sony Music Group, jedna z największych wytwórni płytowych na świecie, ostrzegła firmy zajmujące się sztuczną inteligencją i platformy do strumieniowego przesyłania muzyki, aby nie korzystały z treści firmy bez wyraźnej zgody. Sony, którego artystami są Lil Nas X i Celine Dion, wysłało listy do ponad 700 firm w celu ochrony swojej własności intelektualnej, która obejmuje okładki albumów, metadane, kompozycje muzyczne i teksty piosenek, przed wykorzystaniem do szkolenia modeli sztucznej inteligencji.

700 firm brzmi jak niezwykle długa lista. Lista, której zawartości niestety nie poznaliśmy. Wiadomo jednak, że obfituje ona w wiele typowo technologicznych firm, bo to właśnie one w dużej mierze zajmują się trenowaniem rozmaitych algorytmów.

Trudno się dziwić, że Sony — które mówi wprost, że rozumie potencjał oferowany przez sztuczną inteligencję i w pełni wspiera artystów którzy chcą z niego korzystać — chce walczyć o swoje interesy. To jak najbardziej jego prawo. Tylko czy faktycznie uda się powstrzymać falę kradzieży i trenowania z wykorzystaniem własności intelektualnej należącej do Sony?