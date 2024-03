Największe platformy streamingowe przyzwyczaiły nas do podwyżek abonamentów. TIDAL do tego tematu podchodzi w nieco inny sposób. Firma zapowiedziała zmiany, które wywracają do góry nogami dotychczasową ofertę.

TIDAL może i nie jest najpopularniejszą platformą muzyczną, ale ma swoich wiernych fanów i na tle konkurencji wyróżnia się jednym, podstawowym elementem – jakością dźwięku. Serwis oferuje audio nawet w jakości do 24 bitów, 192 kHz, w tym HiRes FLAC a także formaty dźwięku przestrzennego w tym Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio. Abonament HiFi Plus oferuje dodatkowo większe wsparcie dla ulubionych artystów. W ramach planu 10% opłaty za subskrypcję trafia do wykonawców, których słuchamy najczęściej. Ten niespotykany nigdzie indziej program zapewnia wykonawcom dostęp do dodatkowych środków, które trafiają bezpośrednio do nich, a płatność jest dodatkiem do tantiem wypłacanych za streaming. Miesięczny dostęp do TIDAL HiFi Plus kosztuje 39,99 zł.

Podstawowy plan, który pozwala na słuchanie muzyki w jakości do 16 bitów, 44,1 kHz – w tym ponad 100 milionów utworów w formacie FLAC – kosztuje 21,99 zł miesięcznie. Jakiś czas temu platforma uruchomiła darmowy abonament z reklamami. Ten był jednak dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Choć wydawało się, że oferta ta zostanie rozszerzona na inne kraje, firma poinformowała, że kończy z darmowym dostępem do muzyki. Jest w tym jednak dobra wiadomość. Od kwietnia dostępny będzie zupełnie nowy cennik, który ma zachęcić nowych i dotychczasowych użytkowników, którzy nigdy nie zdecydowali się na zmianę planu z podstawowego na ten, oferujący muzykę w najwyższej jakości.

Tidal z nowym cennikiem. Będzie taniej!

Aktualizujemy ceny usług TIDAL na całym świecie. Od 10 kwietnia 2024 r. subskrybenci będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich obecnych funkcji streamingowych, w tym wszystkich formatów audio premium w ramach jednego rodzaju subskrypcji o nazwie TIDAL. Dodatkowe funkcje, pozwalające uzyskać dostęp do katalogu TIDAL na sprzęcie i oprogramowaniu DJ, będą dostępne za dodatkową miesięczną opłatą.

– czytamy w najnowszym komunikacie skierowanym do użytkowników platformy TIDAl. Choć początkowe informacje sugerowały, że zmiany dotkną wyłącznie subskrybentów ze Stanów Zjednoczonych, firma potwierdziła, że dotyczą one wszystkich krajów, w których można korzystać z TIDAL. Dotychczasowi użytkownicy TIDAL HiFi i HiFi Plus zostaną przeniesieni do nowego rodzaju rodzaju subskrypcji indywidualnej oferującej dostęp do ponad 110 milionów utworów w bezstratnej jakości, w tym HiRes FLAC i Dolby Atmos.

Zmiany w cenniku dotyczą także użytkowników korzystających ze sprzętów i oprogramowania DJ?

Rozszerzenie DJ to dodatek dostępny w ramach Subskrypcji indywidualnej w cenie 9 USD za miesiąc, który umożliwia dostęp do ponad 110 milionów utworów w bezstratnej jakości za pośrednictwem partnerów DJ firmy TIDAL. To dodatek do indywidualnej Subskrypcji TIDAL w cenie 10,99 USD za miesiąc.

Na ten moment nie znamy jeszcze cen w Polsce. Można jednak podejrzewać, że firma pozostanie z tymi, które oferowane są obecnie. Plan TIDAL oferujący dostęp do audio w najwyższej jakości powinien więc kosztować 21,99 zł miesięcznie. Za plan rodzinny, w którym może być 6 osób, będzie trzeba zapłacić 34,99 zł miesięcznie. Jeśli ceny zostaną na tym samym poziomie, TIDAL ma szansę zawalczyć o polskich odbiorców szukających najwyższej jakości dźwięku. Apple Music, które oferuje dostęp do muzyki z bezstratną jakością dźwięku, także Hi-Res Lossless, kosztuje 21,99 zł miesięcznie. Spotify na ten moment wciąż nie oferuje bezstratnej jakości, a jego abonament kosztuje 23,99 zł/miesiąc.