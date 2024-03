Narzędzia pozwalające tworzyć muzykę są dziś na wyciągnięcie ręki. I nie mam tu na myśli szerokiej dostępności sprzętu studyjnego oraz instrumentów. Chodzi mi o aplikacje na smartfony. To one umożliwiają dziś rejestrowanie muzycznych pomysłów wśród bardziej doświadczonych artystów lub rozpoczęcie swojej przygody z tworzeniem piosenek bez konieczności inwestowania w sprzęt. W tym tekście znajdziecie kilka ciekawych narzędzi, które warto przetestować w tym kontekście.

W niniejszym artykule skupimy się nie tylko na programach typu DAW (Digital Audio Workstation). Nie zabraknie wirtualnych instrumentów i dodatkowych narzędzi, które pozwolą pobudzić kreatywność lub urozmaicić swoje kompozycje. W miarę możliwości będę uzupełniał ten artykuł o kolejne propozycje. Zachęcam również do dzielenia się swoimi propozycjami w komentarzach.

Programy DAW na smartfonie – Czy to możliwe?

Dzisiejsze smartfony mogą zamienić się w kompleksowe narzędzia do tworzenia muzyki, umożliwiając każdemu pasjonatowi dźwięku wejście do świata produkcji muzycznej bez konieczności posiadania drogiego sprzętu. Oczywiście aplikacje mobilne nie dorównują profesjonalnym narzędziom, takim jak Ableton Live, Apple Logic Pro, PreSonus Studio One lub Avid Pro Tools (choćby ze względu na komfort obsługi na dużym ekranie komputera), ale są idealne, jeśli chodzi o pierwsze kroki w tej dziedzinie lub robienie notatek z muzycznymi pomysłami. Oto kilka najbardziej oczywistych propozycji.

Garage Band (iOS)

Garage Band to prawdziwy gigant wśród aplikacji muzycznych, dostępny wyłącznie dla użytkowników iOS. To pełnowartościowe studio muzyczne, które oferuje bogaty zestaw instrumentów, syntezatorów i profesjonalnych efektów dźwiękowych. Prosty i intuicyjny interfejs sprawia, że jest idealny zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną podróż, jak i dla doświadczonych producentów. Z Garage Band możliwe jest tworzenie kompletnych utworów na wyciągnięcie ręki, a także eksperymentowanie z różnymi brzmieniami.

FL Studio Mobile (iOS/Android)

FL Studio Mobile to mobilna wersja popularnego FL Studio, dostępna zarówno na iOS, jak i Androida. To oprogramowanie dla osób, które cenią zaawansowane narzędzia do edycji i komponowania. Narzędzie posiada syntezatory, efekty dźwiękowe i pełen zestaw funkcji niezbędnych do stworzenia profesjonalnie brzmiącej muzyki. Interfejs pozostaje zgodny z tradycją FL Studio, dostarczając pełnej kontroli nad procesem produkcji muzycznej.

BandLab (iOS/Android)

BandLab to aplikacja, która stawia na kolaborację i społeczność muzyczną. Dostępna na iOS i Androida, pozwala użytkownikom na wspólne tworzenie muzyki, dzielenie się projektami i odkrywanie nowych artystów. Proste narzędzia sprawiają, że jest przyjazna dla początkujących, jednocześnie oferując wystarczające możliwości dla bardziej doświadczonych muzyków. BandLab to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć swoją pasję z interaktywnym doświadczeniem społecznościowym.

Auxy Pro (iOS)

Auxy Pro to propozycja dla tych, którzy cenią sobie prostotę i minimalistyczny design, nie rezygnując jednak z muzycznej mocy. Dostępny na iOS, Auxy Pro oferuje intuicyjny interfejs i unikalne narzędzia do komponowania muzyki. Zestaw instrumentów i możliwość łatwego tworzenia loopów (pętli) sprawiają, że nawet początkujący użytkownicy mogą szybko i efektywnie wyrazić swoje muzyczne pomysły.

Medly (iOS/Android)

Medly to aplikacja, która stawia na kreatywność i niekonwencjonalne podejście do komponowania muzyki. Działa zarówno na iOS, jak i Androidzie, oferując szeroki zakres instrumentów i efektów dźwiękowych. To narzędzie jest szczególnie przyjazne dla osób, które chcą eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, korzystając z intuicyjnego interfejsu i łatwego w obsłudze sekwencera. Medly to wspaniała opcja dla tych, którzy chcą dać upust swojej kreatywności, tworząc muzykę na smartfonie.

KORG Gadget 3

KORG Gadget to narzędzie na iOS, które łączy w sobie wiele zastosowań, ale przede wszystkim pozwala komponować i tworzyć muzykę bez konieczności podłączania się do jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych. To prosty i intuicyjny DAW, który można potraktować jako „muzyczny szkicownik” do zapisywania pomysłów na utwory. Jeśli chodzi o narzędzia tego typu dostępne w App Store, mam wrażenie, że KORG Gadget to najprostsze i najbardziej intuicyjne rozwiązanie, z jakim do tej pory się spotkałem.

Narzędzia do tworzenia muzyki na smartfonie

Przejdźmy teraz do narzędzi, które trudno jednoznacznie zakwalifikować do kategorii DAW. Mamy tu mniej lub bardziej zaawansowane aplikacje, które mogą sprawdzić się jako uzupełnienie procesu twórczego. Polecam po prostu przetestować i samodzielnie ocenić, czy znajdą zastosowanie w Waszych kompozycjach.

Groovebox

Groovebox to aplikacja od firmy Novation, która na co dzień produkuje syntezatory, samplery i inne muzyczne zabawki dla profesjonalistów. Zawodowcy raczej nie sięgną po tak proste narzędzie dedykowane smartfonom. Amatorzy będą jednak zachwyceni. To idealna zabawka dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z muzyką lub niewielkie urozmaicenie dla tych, którzy lubią wplatać w swoich produkcjach motywy nagrane na rozmaitych syntezatorach, czy sekwencerach niebędących częścią ich programu DAW. Być może, Groovebox sprawdzi się również jako interaktywny notes na muzyczne pomysły.

Triqtraq LE

Już po pierwszym uruchomieniu Triqtraq widać, że twórcy aplikacji nie próbowali kopiować hardware’owych sekwencerów, ale postawili na rozwiązania, które sprawdzą się przede wszystkim na ekranach urządzeń mobilnych. Główny interfejs aplikacji nie przypomina niczego, co widziałem do tej pory w podobnych aplikacjach, ale już po kilku minutach spędzonych przed ekranem iPada okazało się, że nie ma się czego bać. W Triqtraq tworzymy beaty dokładnie tak samo jak we wszystkich innych sekwencerach. Ustawiamy tempo, programujemy poszczególne dźwięki, dogrywamy kolejne instrumenty a następnie zapętlamy beaty w kolejnych sekwencjach. W razie problemów, możemy skorzystać z instrukcji obsługi do której przeniesie nas przycisk „manual” znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu.

Ninja Jamm

Ninja Jamm to aplikacja, za którą stoi kultowa wytwórnia Ninja Tune, z której wywodzą się tacy artyści jak: Kid Koala, Bonobo, Amon Tobin, DJ Shadow czy The Quemist. Do naszej dyspozycji oddano 4 ścieżki: perkusja, bas, syntezatory i efekty. Na każdej możemy wybrać jeden z ośmiu sampli. Bardzo fajnie rozwiązano sposób ich loopowania. Jednym palcem przytrzymujemy początek, a drugim wskazujemy koniec pętli. Dzięki temu możemy w łatwy sposób urozmaicić nasz beat. Nie jest to może DAW z prawdziwego zdarzenia, ale fani brzmień od Ninja Tune będą zachwyceni.

Chordana Tap

Chordana Tap od Casio traktowałbym w kategoriach ciekawostki lub zabawki rozwijającej muzyczną kreatywność. Z jednej strony, mamy tu bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o granie na wirtualnych instrumentach do gotowych podkładów. Z drugiej, algorytm potrafi przeanalizować utwory znajdujące się w naszej bibliotece muzycznej i wybrać akordy, na których bazuje dana piosenka. Pozwala to improwizować również do tych kawałków, które dobrze znamy.

TC-Performer

TC-Performer generuje dźwięki na bazie osi X-Y. Cała magia tej aplikacji polega na tym, że obsługuje ona „multitouch”. Oznacza to, że każdy, „dołożony” palec, wpłynie na wygenerowane brzmienia. W zależności od tego, jaki „instrument” wybierzemy, styl naszego obszaru roboczego może się całkowicie odmienić. Tło, jakie pojawi się na ekranie, będzie niejako wskazówką, w jaki sposób generować dźwięki. Jeśli siatka linii „zagęszcza się” w kierunku prawej strony ekranu, oznacza to, że również brzmienie zmieni się w taki właśnie sposób. Obsługa aplikacji bazuje oczywiście na przesuwanie palcem po ekranie zgodnie z osią X lub Y (góra-dół lub lewo-prawo). Metodą prób i błędów, można zagrać naprawdę wiele dziwnych rzeczy. To jednak nie wszystko. Niektóre presety wspierane są również przez żyroskop znajdujący się w smartfonie. Oznacza to, że przechylając urządzenie w lewo lub w prawo, również uruchomimy kolejną modulację brzmienia.

Remixlive - Make Music & Beats

Zabawa z muzyką to zawsze świetny pomysł na kreatywne spędzanie czasu. Nie wszyscy mają jednak dryg do gitar, fortepianów czy śpiewania. Są jednak aplikacje, które pozwolą skomponować coś bez specjalistycznej wiedzy. Tworzenie dźwięków na bazie gotowych sampli i syntezatorów to po prostu dobra zabawa. Kto wie, może z czasem przerodzi się ona w coś większego? Remixlive to bardzo niepozorne narzędzie. Pozwala tworzyć muzykę na bazie przygotowanych wcześniej pętli perkusyjnych lub nagranych dźwięków innych instrumentów, czyli właśnie sampli. Remixlive oferuje brzmienia m.in. w takich stylach: bass house, dubstep, future beat oraz hip-hop. Do naszej dyspozycji oddano 24 dotykowe pady, pod którymi będziemy mogli zapisać efekty dźwiękowe, perkusje, basy i melodie.