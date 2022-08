Kratos i Nathan Drake na smartfonie? Sony otwiera studio poświęcone grom mobilnym

Jak to było z tymi grami mobilnymi? Że mało ambitne, dla dzieci i w ogóle bez sensu? Cóż, wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości to właśnie one będą stanowić jeden z głównych filarów rynku gamingowego. Najpierw Blizzard otwarcie przyznał się do zamiarów przesunięcia torów polityki wydawniczej w stronę produkcji na smartfony i tablety, a teraz Sony ogłasza stworzenie specjalnego studia, które skupi się tylko na mobilkach. Może warto przestać traktować je w końcu jako rozrywkę trzeciej kategorii?

Gry mobilne to już nie byle zabijacze czasu

Czasy kiedy gry mobilne równały się tylko prostym klikaczom w postaci Flappy Bird czy Fruti Ninja bezpowrotnie minęły. Czy tego chcemy, czy nie, urządzenia przenośne będą coraz mocniejsze, a to umożliwia developerom tworzenie tytułów, które mniej odstają od ich odpowiedników z większych platform.

Weźmy na przykład Wild Rift, Fortnite czy Apex Legends. Wyglądają świetnie, a interfejs jest dobrze dostosowany do mniejszych ekranów, co przekłada się na gigantyczną popularność. Nic dziwnego zatem, że Sony – posiadające bogate portfolio gier ekskluzywnych – chce zająć swoje miejsce w tym szybko rozwijającym się segmencie.

Uniwersum Sony w kieszeni

Sony poinformowało w oficjalnym raporcie prasowym o przejęciu studia Savage Game Studios, które zasili szeregi nowo utworzonego PlayStation Studios Mobile. Nowi członkowie ekipy to mieszanina osób z Zyngi, Insomniac i Wargaming zatem doświadczenia w branży nie można im odmówić. Savage Game nie ma jeszcze na koncie żadnej wydanej produkcji, jednak w ubiegłym roku studio otrzymało aż 4,4 miliona dolarów dofinansowania na mobilną strzelankę AAA.

W maju tego roku Sony ogłosiło plany wypuszczenia połowy zaplanowanego portfolio na PC i urządzenia mobilne do 2025 roku. Czego możemy się spodziewać? Zapewne produkcji opartych bezpośrednio o hitowe tytuły ekskluzywne. Oznacza to, że już niebawem Kratos, Spider-Man, Nathan Drake czy Ratchet i Clank mogą trafić do naszych smartfonów. Firma spodziewa się, że taki ruch znacznie powiększy grono odbiorców, grających w produkcje należące do Sony.

Na początku roku japoński gigant informował także o planach wydawania większej ilości gier-usług opartych o rozgrywkę wieloosobową. Informacje te mogą być powiązane, bowiem gry mobilne świetnie nadają się do tego formatu z uwagi na wysokie przychody z mikropłatności (co bezsprzecznie udowodnił Blizzard, wypuszczając mobilną wersję Diablo).

PlayStation Studios Mobile będzie funkcjonować niezależnie od zespołów skupionych na tworzeniu tytułów konsolowych i oprócz prac nad przeniesieniem na smartfony obecnych marek będzie mogło także wdrożyć zupełnie nowe pomysły.

Najbliższe lata mogą być naprawdę ciekawe dla rynku gier mobilnych. Konkurencja nie śpi i już niedługo do sklepów z aplikacjami trafią takie pozycje jak Valorant od Riot Games, Rainbow Six Ubisoftu czy Call of Duty: Warzone i Arclight Rumble tworzone przez Activision Blizzard. Osobiście coraz częściej zdarza mi się pogrywać właśnie na smartfonie czy tablecie, zatem optymistycznie zerkam na stale udoskonalane mobilki. Perspektywa posiadania na komórce The Last of Us czy Horizon: Zero Dawn brzmi nieco naiwnie, ale kto wie, Sony przecież nie raz potrafiło nas już zaskoczyć.

