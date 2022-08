God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Days Gone, Horizon Zero Dawn. Gry, które do tej pory dostępne były na wyłączność na konsolach PlayStation, trafiły na PC i cieszą się niesłabnącą popularnością. Powoli, ale pewnie, Sony wkracza na rynek komputerów osobistych oferując najmocniejsze tytuły ze swojej oferty. A to dopiero początek. Świadczy o tym uruchomiona właśnie witryna Gry PlayStation na PC, na której firma prezentuje obecnie dostępne gry oraz zapowiedzi przyszłych produkcji, które niebawem pojawią się w sklepach Steam oraz Epic Games. Choć gracze najbardziej czekają na największe marki, już teraz na PC zagracie w tytuły mniejsze - HELLDIVERS i Predator Hunting Grounds. Te również zostały wydane przez PlayStation PC LLC i Sony Interactive Entertainment.

Nowa strona internetowa to przede wszystkim zbiór informacji o tytułach dostępnych na komputerach z Windowsem oraz linki do sklepów, gdzie możecie je kupić. Jest też sekcja FAQ, gdzie pojawia się kilka ciekawych pytań i jeszcze ciekawszych odpowiedzi. Najwięcej uwagi przyciąga pytanie o możliwość przenoszenia zapisanych stanów z gier w wersji na PS4/PS5 do wersji na PC. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Sony podaje, że - Obecnie nie można przenieść danych zapisu gier PlayStation Studios z wersji PS4 lub PS5 na wersję PC i odwrotnie. Kluczowe jest słowo "obecnie". Choć nie można przesądzać, że w przyszłości gracze będą mogli w wygodny sposób przenosić postęp z gry między platformami, Sony tego całkowicie nie wyklucza.

Ekspansja na PC trwa. PlayStation dostrzega ogromny potencjał w rynku

Podobnie jak w przypadku zakupu jednej wersji gry i dostępie na wszystkich platformach. Gracze Xboksowi doskonale znają ten mechanizm. Raz kupiona gra w Microsoft Store pozwala na uruchamianie jej na konsoli, PC i w chmurze - także na urządzeniu mobilnym. Sony w odpowiedzi na to pytanie daje cień szansy, że tak może wyglądać przyszłość grania w tytuły PlayStation: Obecnie nie można kupić wersji PC danego tytułu a następnie grać w niego na konsoli PS4 lub PS5 i odwrotnie. Oczywiście to wszystko domysły, ale ostatnie ruchy Sony względem PC wskazują, że firma dostrzega ogromny potencjał na tym rynku.

Choć oficjalnie niczego nie wiadomo, warto śledzić dalsze poczynania. Być może jeszcze nie raz nas zaskoczy - byle pozytywnie. Bo trzeba przyznać, że sprzedawanie tytułów na PC w pełnej cenie, gdy na konsolach można je dostać w znacznie niższej cenie, może wydawać się kontrowersyjne. Jednak świetna sprzedaż Marvel's Spider-Man na Steam pokazuje, że gracze są w stanie płacić te pieniądze i Sony z pewnością to wykorzysta w przypadku kolejnych premier. A tych możemy spodziewać się już niedługo.

Już jesienią gracze PC będą mieli szansę sprawdzić się w nowej historii Spider-Mana w grze Marvel’s Spider-Man: Miles Morales stanowiącej osobny "dodatek" fabularny, w którym kierujemy losami młodego chłopaka, który - podobnie jak Peter Parker - mierzyć się będzie z własnymi mocami i złoczyńcami atakującymi Nowy Jork. W tym roku na komputery trafi też UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Zawiera ona czwartą odsłonę serii: Kres Złodzieja oraz dodatek fabularny Zaginione Dziedzictwo.