Kilka tygodni temu, Konrad w swoim wpisie zapowiadającym nowe głośniki Sonos, informował, że firma mocno rozbudowuje swoje portfolio i ambitniej walczy na rynku soundbarów, gdzie oferuje już trzy modele w różnych przedziałach cenowych, a w sektorze mobilnym dysponuje już dwoma modelami. Przed nami jednak premiery z kategorii, która ma szansę zainteresować tych, którzy szukają rozwiązań z segmentu smart-głośników - a przynajmniej tak się wydawało przy okazji pierwszych przecieków i informacji, które udostępniał serwis The Verge. Dziś o nowych głośnikach Era 300 i Era 100 wiemy już niemal wszystko - choć Sonos wciąż o nich milczy, a premiera spodziewana jest dopiero w przyszłym miesiącu.

Sonos Era 300, Źródło: The Verge

Zacznijmy od modelu Sonor Era 300, który ma oferować dużo więcej niż jego mniejszy brat. Jak podają redaktorzy The Verge, głośnik ten to przede wszystkim zestaw łącznie sześciu przetworników, które kierują dźwięk do przodu, w lewo, w prawo i w górę. Era 300 otrzyma też nową konstrukcję plasującą go gdzieś pomiędzy Sonos One i Sonos Five. Ma być idealnym rozwiązaniem dla dźwięku przestrzennego - w tym przy zastosowaniu do kina domowego w połączeniu z jednym z sounbarów Sonos. Do tego wsparcie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz AirPlay 2. Za te przyjemności będzie jednak trzeba sporo zapłacić. Model ten ma być wyceniony na ok. 450 dolarów (ok. 2000 zł).

Sonos Era 100, Źródło: The Verge

Sonos Era 100 i 300. Nowe głośniki wkrótce w sprzedaży

Najnowsze doniesienia The Verge dotyczące Era 100 mogą okazać się rozczarowujące dla tych, którzy liczyli na coś więcej. Choć wcześniej mówiło się o wsparciu dźwięku przestrzennego, w tym Dolby Atmos i obecności przetworników skierowanych do góry, teraz wiemy, że tego w tym modelu zabraknie. Era 100 zbliżony jest wyglądem do tego, co obecnie oferują modele One, jednak będzie wyposażony w dodatkowy głośnik wysokotonowy, większy mid-woofer oraz wsparcie dla łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 oraz wejścia liniowego audio, co pozwoli m.in. na podłączenie gramofonów i innych sprzętów audio wymagających kabli. Era 100 ma kosztować ok. 250 dolarów (ok. 1113 zł). Oba głośniki mają oferować funkcję strojenia głośnika Trueplay bez konieczności sięgania po iPhone'a lub iPada, gdyż tylko on mógł być do tego wykorzystywany. Do tego wsparcie dla asystenta głosowego Sonos Voice Control oraz Amazon Alexa, możliwość całkowitego wyłączenia mikrofonów dedykowanym przełącznikiem czy dodatkowe rozwiązania pozwalające oszczędzić prąd.

Najbardziej rozczarowujący jest jednak fakt, że zarówno Sonos, jak i Apple nie potrafią się ze sobą dogadać w kwestii wsparcia dźwięku przestrzennego w usłudze Apple Music. O tym, że głośniki Sonos miały wspierać tę funkcję mówiło się od dawna, jednak do tej pory firmom nie udało się dogadać i dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos w Apple Music nie pojawi się na nowym głośniku Sonos Era 300. Choć redaktorzy The Verge nie wykluczają, że może się to zmienić, na ten moment dźwięk przestrzenny z popularnych serwisów streamingowych może być zarezerwowany wyłącznie dla subskrybentów Amazon Music Unlimited. Kiedy poznamy wszystkie szczegóły dotyczące głośników Sonos Era 100 i 300? Premiera nowych sprzętów powinna odbyć się już w marcu, a do sklepów mają trafić przed końcem miesiąca. Czy firma nas jeszcze czymś zaskoczy? Przekonamy się już niebawem.

Obrazek wyróżniający: The Verge