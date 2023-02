Oto słuchawki dla największych twardzieli i kozaków. Recenzja Razer Kraken Kitty V2 Pro

Jeśli kupując sprzęt gamingowy zwracacie uwagę przede wszystkim na jego walory estetyczne, to zdaje się, że mam dla Was idealną propozycję. Razer Kraken Kitty V2 Pro powinny przejść Wasze najśmielsze oczekiwania.

Ludzie kochają słuchawki z uszkami — i Razer sprawnie to wykorzystuje

Razer Kraken Kitty V2 Pro — jak sama nazwa mówi i jak zdążyliście się już pewnie domyślić — to słuchawki z charakterystycznymi, świecącymi uszkami. Nie jest to żadna nowość, gdyż taki słodki motyw pojawił się pierwszy raz w słuchawkach Quartz, czyli różowej serii produktów firmy — i został przyjęty na tyle dobrze, że Razer postanowił zrobić z tego osobną linię produktów, która będzie charakteryzować się tym jakże ekstrawaganckim i stylowym dodatkiem.

Razer Kraken Kitty V2 Pro to zatem idealne połączenie dla wszystkich osób, chcących „typowe gamingowe słuchawki” ze streamerskim, zabawnym akcentem. Krakeny to absolutna klasyka i słuchawki, z którymi większość z Was pewnie miała styczność (przez wiele lat ten jaskrawy limonkowy kolor i hasło „for gamers by gamers” zwyczajnie dominowało). Wspomniany headset to „po prostu” Razer Kraken V2 Pro, lecz właśnie z uszkami. Na prośbę serdecznych kolegów z redakcji wrzucam swoje zdjęcie w tym wyjątkowym headsecie — starałem się wyjść korzystnie!

Nie tylko Kitty. Nowe Razery mają dla nas cały zestaw uszek

Kraken Kitty V2 Pro jest dostępne w dwóch kolorach — pudrowym różowym i czarnym, lecz umówmy się, że w przypadku tego modelu tylko jedno rozwiązanie ma jakikolwiek sens. Razer zadbał jednak o to, żebyśmy nie byli już tylko kociakiem — w zestawie znajdziemy jeszcze dwie pary wymiennych uszu, więc możemy być także… misiem lub króliczkiem. Do tego w zestawie znajdziemy doczepiany mikrofon, a na jednej słuchawce znajduje się pokrętło od ustawiania głośności i przycisk pozwalający na szybkie wyciszenie mikrofonu.

Uszy wymienia się bardzo prosto i całość trwa kilka sekund. Oczywiście, mimo tego, że jest to element wymienny, to wszystkie uszka się świecą — zresztą jak same słuchawki. Razer Kraken Kitty V2 Pro należą bowiem do rodziny Chroma RGB, czyli oferują podświetlenie w 16,8 mln kolorów i różne tryby przechodzenia światła między barwami. Słuchawki są również kompatybilne ze specjalną aplikacją dla streamerów i potrafią reagować oświetleniem na sytuację na czacie. Jeśli macie swój kanał na Twitchu, powinniście być więc zachwyceni.

Kompatybilność, czyli nawet koty mają piętę achillesową

Niestety jednak, chociaż Razer gwarantuje, że słuchawki wspierają komputery z macOS i konsole PlayStation, to bez dwóch zdań najlepsze doświadczenie będziecie mieli, korzystając z urządzenia z Windowsem. Kraken Kitty V2 Pro owszem działają, kiedy podepniemy je do PS5, lecz doczepiany mikrofon w czatach głosowych z jakiegoś powodu odmawia posłuszeństwa, a na MacBooku aplikacja Razer Synapse nie wykrywa headsetu, uniemożliwiając tym samym zabawę podświetleniem.

Headset co prawda się świeci, gdyż Razer zadbał o specjalną funkcję dla cosplayerów, która gwarantuje podświetlenie w sytuacji, w której słuchawki są podpięte do źródła zasilania — na przykład do zwykłego powerbanka, którego mamy schowanego w kieszeni. Niestety jednak, jest to rozwiązanie, które raczej Was nie zadowoli… a szkoda.

Do tego dochodzi też problem ze złączem. Razer Kraken Kitty V2 Pro to niestety nie jest bezprzewodowy headset, a posiada złącze USB-A. Jest to problematyczne, gdyż wszystkie nowe kontrolery posiadają wejście mini jack, więc w przypadku PS5 musicie podpiąć headset do konsoli. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, a także sprawia, że kompatybilność z wieloma urządzeniami zwyczajnie nie jest możliwa. Ponownie, szkoda.

Jakość dźwięku, czyli headset najwyższej jakości

Co z samym audio? Razer Kraken Kitty V2 Pro oferują dźwięk 7.1 oraz posiadają 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium, które firma wykorzystuje we wszystkich swoich słuchawkach z wyższej półki, więc mowa tutaj o naprawdę klarownym i czystym audio z dobrymi bassami. Pod względem jakości od gamingowego headsetu ciężko wymagać czegokolwiek więcej.

Na uwagę zasługuje również mikrofon. Oczywiście, nie jest to jakość godna nagrywania podcastów, a nawet do samego streamowania lepiej mieć nieco lepszy sprzęt, jednak jak na potrzeby komunikowania się z drużyną w grze lub z grupą znajomych na przykład na Discordzie — spokojnie wystarczy. Tym bardziej, że redukuje szumy tła.

Są piękne, ale czy są wygodne?

Słuchawki gamingowe muszą być wygodne. W końcu w takim headsecie zazwyczaj spędzamy mnóstwo godzin i towarzyszą nam one podczas długich sesji grania, więc musimy czuć się w nich komfortowo. Razer Kraken Kitty V2 Pro jak najbardziej spełniają pod tym względem oczekiwania — poduszki otaczające słuchawki są spore, lecz niezwykle miękkie. Dzięki temu będą pasować na każdą głowę, nawet dla osób, które noszą okulary (potwierdzam to osobiście). Głowa nie poci się jakoś szczególnie, a po wielu godzinach użytkowania nadal czujemy komfort — i nawet ich spory rozmiar szczególnie nie przeszkadza.

Razer Kraken Kitty V2 Pro — cena i podsumowanie

Słuchawki zostały wycenione na niemal 1200 zł. Czy są warte tej ceny? Cóż, za słuchawki gamingowe najwyższej jakości trzeba wydać ponad tysiąc złotych — lecz nie ukrywam, że w tej cenie oczekiwałbym braku kabla i kompatybilności z innymi urządzeniami niż PC z Windowsem. To bez dwóch zdań ciekawy sprzęt, który zaskakuje swoim designem — i jeśli chcecie ekstrawaganckie słuchawki, które zrobią wizualne wrażenie na innych, to bez dwóch zdań jest to propozycja dla Was. Wykonanie i jakość dźwięku jest naprawdę najwyższej jakości, a design i oświetlenie to strzał w dziesiątkę. Jeśli jesteście wyznawcami PCMR i/lub streamerami, to nie zastanawiajcie się i kupujcie od razu. W innym przypadku… może poszukajcie nieco innego rozwiązania.