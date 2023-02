Przed nami premiera nowych głośników Sonosa Era 100 i Era 300, które ruszą do rywalizacji z konkurencją firmy na wielu frontach. Nowy design, Dolby Atmos i nietanie uchwyty - co nadchodzi?

Sonos rozbudowuje swoje portfolio w zupełnie nowych kierunkach już od jakiegoś czasu. Ambitniej walczy na rynku soundbarów, gdzie oferuje już trzy modele w różnych przedziałach cenowych, a w sektorze mobilnym dysponuje już dwoma modelami. Tegoroczne premiery będą niejako powrotem do korzeni, ponieważ nieoficjalnie wiemy, że Era 300 i Era 100 będą inteligentnymi głośnikami nowej generacji, które będą mogły sprawdzać się jako osobne głośniki, satelity kina domowego oraz tak zwane smart speakers. Ta ostatnia kategoria to domena Amazona i Google, a kawałek tego tortu próbuje uszczknąć także Apple. Sonos wprowadzał na rynek głośniki z wbudowanymi mikrofonami i obsługą asystentów, ale tym razem Era 300 i Era 100 będą potrafić znacznie więcej.

Sonos Era 100 i Era 300 - co wiemy o nowych głośnikach z Dolby Atmos

Według aktualnych doniesień Era 300 będzie głośnikiem multikierunkowym, który będzie w stanie rozpoznać otoczenie i dostosować brzmienie do panujących warunków. Pod względem jakościowym głośniki mają oferować poziom, którego jeszcze w produktach tej firmy nie uświadczyliśmy. Wspomina się o wsparciu złącza USB-C line in, bezprzewodowej łączności Wi-Fi 6, a nawet bezpośrednim łączeniu z urządzeniami za pomocą Bluetooth - tutaj mogą jednak nastąpić zmiany i w ostatecznym produkcie możemy nie ujrzeć jednej lub żadnej ze wspomnianych nowości.

Szkic Sonos Era - The Verge

Czym będą różnić się Era 300 od Era 100? Ten drugi będzie prawdopodobnie tańszym wariantem, ale nie zabraknie w nim wbudowanych głośników wysokotonowych skierowanych ku górze, co oczywiście pozwoli w pełni obsłużyć dźwięk przestrzenny Dolby Atmos pozwalający uzyskać sferyczne brzmienie z filmów, a także utworach muzycznych. Niewykluczone, że pokazany będzie też model Era 100 SL pozbawiony mikrofonu. Plany Sonosa potwierdzają przecieki dotyczące akcesoriów od firmy Sanus, która przygotowuje kosztujące 80 dolarów sztuka uchwyty naścienne dla głośników Era. Dostępne będą też stojaki z regulowaną wysokością, które mają kosztować aż 220 dolarów każdy.

Jakie nowe produkty Sonos pokaże w 2023 roku?

Według The Verge, które jako pierwsze wspomina o nadchodzącej generacji Sonos Move, firma przygotowuje się do pokazania nowej wersji większego z przenośnych głośników. Nie wiadomo, czego możemy się po niej spodziewać i premiera może nie nastąpić równocześnie z wyżej opisanymi głośnikami z linii Era. Pierwszy model pojawił się na rynku w 2019 roku, więc odświeżenie go około cztery lata później wydaje się rozsądnym i uzasadnionym działaniem.

Zapowiedzi wejścia Sonosa w cztery różne nowe kategorie produktowe w (najbliższej) przyszłości zaczną ziszczać się jeszcze w tym roku, gdy mamy zobaczyć pierwszą z takich nowości. Wspomniane w tym tekście głośniki Era czy nowy model Move nie przekraczają granic dotychczasowego asortymentu firmy, więc możemy liczyć na to, że firma szykuje niespodziankę, która nie wyciekła do Sieci. Spekulacji na temat tego, czym może być nowy produkt nie brakuje i jednym z pierwszych podawanych przykładów są słuchawki. W tej kategorii Sonos nie posiada jeszcze ani jednego urządzenia, ale nie jest ona zbyt daleka od tego, czym firma zajmuje się na co dzień.