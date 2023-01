Snapdragon 8 Gen 2 ze wsparciem dla komunikacji satelitarnej

Dla przypomnienia, Apple swoją usługę awaryjnej komunikacji satelitarnej zaprezentowało wraz ze smartfonami iPhone 14, a współpracuje przy tym projekcie z firmą Globalstar. Gigant z Cupertino na rozbudowę konstelacji i rozwój tej technologii wyda przynajmniej 450 mln USD. Największą zaletą rozwiązania Apple jest jednak fakt, że ono już działa, zarówno w USA jak i wybranych krajach w Europie. Posiadacze smartfonów iPhone 14 mają darmowy dostęp do usługi przez pierwsze 2 lata od zakupu telefonu, później serwis będzie płatny, ale nie znamy jeszcze cennika. Dzięki Emergency SOS możliwe ma być wysłanie tekstowej wiadomości niemal z każdego miejsca na świecie (w przyszłości ;-)) przez skierowanie telefonu w niebo. W odpowiednim nakierowaniu urządzenia ma pomóc oprogramowanie smartfona.

Wkrótce po Apple, podobną usługę zapowiedziała amerykańska sieć T-Mobile, która zamierza świadczyć swoją usługę przy współpracy ze SpaceX. Na to jednak jeszcze trochę poczekamy, bo obecne satelity systemu Starlink nie mają jeszcze odpowiednich anten. Okazuje się, że wcześniej podobne rozwiązanie może natomiast wdrożyć Qualcomm. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że jeden z dużych graczy na rynku smartfonów pracuje nad takim projektem. Początkowo stawialiśmy na Samsunga, ale okazuje się, że tą firmą jest producent platformy Snapdragon. Co więcej wsparcie dla komunikacji satelitarnej jest już zaszyte w modemie 5G zastosowanym topowym SoC - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który będzie zasilał większość nadchodzących flagowców z Androidem.

Podczas targów CES, Qualcomm oficjalnie potwierdził nawiązanie współpracy z firmą Iridium, która od ponad 20 lat świadczy usługi telefonii satelitarnej. Tym samym cała konstelacja jest już na orbicie, więc pozostało tylko przystosowanie smartfonów do korzystania z odpowiedniej częstotliwości. W przypadku platformy Snapdragon będzie to tzw. L-band, a dokładnie częstotliwości w zakresie od 1616 do 1626.5 MHz wykorzystywane właśnie przez Iridium. Ich zaleta to odporność na warunki pogodowe i możliwość nawiązania komunikacji praktycznie w każdych warunkach i w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Qualcomm zapowiada możliwość komunikacji tekstowej i obiecuje wdrożyć usługę w drugiej połowie tego roku.

Smartfony to tylko początek, docelowo komunikacja przy pomocy satelitów zostanie udostępniona również dla innych urządzeń takich jak tablety, komputery czy nawet urządzenia typu IoT. W projekcie bierze udział również Garmin, który tworzy między innymi lokalizatory i pomaga w awaryjnych sytuacjach od wielu lat. Nie jest też wykluczone, że podobne rozwiązanie trafi też do produktów tej firmy, wliczając w to np. zegarki. Możliwości są w zasadzie nieograniczone.

źródło: Qualcomm