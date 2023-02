Lekka podwyżka dolnej półki i miliony monet za flagowce. Xiaomi 13 zaskoczy ceną

O najnowszych flagowych smartfonach Xaiomi wiadomo już w zasadzie wszystko, bo modele 13 i 13 Pro zadebiutowały w zeszłym roku w Chinach. Informacje na ich temat znajdziecie w tym tekście.

Tak naprawdę nie wiadomo było, czy razem z nimi trafi do nas wersja Lite. Takiej w Chinach nie pokazano, natomiast każda seria Xiaomi sprzedawana globalnie miała też w ofercie tańszy model. Tej tradycji stanie się za dość, wg. najnowszych informacji w Barcelonie zobaczymy trzy modele – 13 Pro, 13 i 13 Lite. Ten ostatni to model który jest sprzedawanych w Chinach pod nazwą CIVI 2.

Jego specyfikacja wygląda bardzo dobrze. Mamy ekran OLED 6,55 cala FHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Za działanie będzie odpowiadać dość rzadko spotykany Snapdragon 7 Gen 1, który tu będzie miał do pomocy 8 albo 12 GB RAM, w zależności od wersji. Pamięć wbudowana to 128 GB lub 256 GB. Ciekawostką jest pastylka w wyświetlaczy z kamerką do selfie – podobnie jak jest to w najnowszych iPhonach 14.

Ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie? Wg informacji leakstera Rolanda Quandta wersja podstawowa czyli 8/128, będzie kosztować 499 euro, czyli około 2400 zł. Z kolei inny leakster billbill-kun ujawnił wcześniej, że mocniejsza wersja 12/256 zostanie wyceniona na 549 euro czyli około 2650 zł.

Xiaomi 12 Lite startował w Polsce z ceną 2299 zł za wersję 8/128 GB. Więc jeśli taka wersja 13 Lite kosztowałaby 2400 zł, podwyżka jak na dzisiejsze czasy byłaby wręcz minimalna.

Roland Quandt ujawnił też dziś sugerowaną cenę modelu 13. Wg. niego w Niemczech wyniesie ona 999 euro za wersję 8/256. To około 4800 zł. Xiaomi 12 w takiej wersji pamięciowej kosztowało 3999 zł…

Jest jeszcze wersja Pro, czyli najmocniejsza. Tu ceny mają się ponoć zaczynać od ponad 6 tys. zł. Samsung Galaxy S23+, z którym można porównywać Xiaomi 13 Pro kosztuje u nas w najtańszej wersji 5799 zł. Przypomnijmy tylko, że w tym roku Samsung ma procesor Snapdragon a nie Exynos, a firma oferuje 4 lata aktualizacji systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

Oficjalne informacje na temat cen wszystkich 3 modeli Xiaomi poznamy już niebawem. Premiera ma się odbyć 26 lutego, czyli na dzień przed otwarciem targów w Barcelonie.

