Prawdziwe 5G już wkrótce w Polsce. Jaki telefon wybrać, by z niego skorzystać? Smartfony z 5G do 2000 złotych

Polecamy smartfony z 5G do 2000 złotych

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was alternatywną wersję rankingu, który co jakiś czas pojawia się na łamach Antyweb. Tym razem, do zestawienia najlepszych smartfonów do 2000 zł, dodaliśmy jeden konkretny wymóg – muszą wspierać 5G. Technologia ta niby jest z nami już od dobrych 3 lat, ale dopiero teraz ma zostać odpalona z pełną mocą. O co chodzi? To również wyjaśnimy w poniższym tekście.

Wraz z dynamicznym postępem technologicznym, coraz większa liczba krajów na świecie wprowadza infrastrukturę 5G. Wśród nich nie zabrakło również Polski. Po 3 latach oczekiwania nadszedł czas, abyśmy w końcu mogli cieszyć się pełnym potencjałem tej rewolucyjnej technologii.

...o ile znowu coś się nie opóźni.

Co to jest 5G?

5G to znacznie więcej niż tylko kolejna liczba oznaczająca nową generację sieci komórkowej. To przede wszystkim rewolucja, która umożliwia nam przyspieszenie transferu danych, niższe opóźnienia i wyższą niezawodność połączeń. Dzięki temu możemy korzystać z jeszcze bardziej zaawansowanych technologii, takich jak samochody autonomiczne, inteligentne miasta czy rozszerzona rzeczywistość (AR). Wszystko to ma potencjał, aby odmienić nasze życie i sposób, w jaki komunikujemy się z otaczającym nas światem. Warto jednak pamiętać, że aby móc cieszyć się wszystkimi korzyściami 5G, potrzebujemy smartfonów, które obsługują tę technologię. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jakie modele telefonów z 5G są dostępne w Polsce w przystępnej cenie do 2000 złotych. Przedstawimy Wam kilka interesujących propozycji, które z pewnością spełnią Wasze oczekiwania pod względem wydajności, funkcjonalności i ceny.

... i jeszcze jedno. Smartfony niestety nie pomogą, jeśli operatorzy w końcu nie odpalą prawdziwego potencjału 5G.

Jak to jest z tym 5G w Polsce?

Technologia 5G pojawiła się w Polsce już w maju 2020 roku. Były wielkie billboardy, kampanie reklamowe i nowa ikonka 5G na ekranach smartfonów. Problem polega na tym, że dotychczasowe 5G to coś na kształt "okrojonej wersji". Obecnie działające sieci LTE korzystają z zakresu częstotliwości pomiędzy 2,1, a 2,6 GHz. Na ten moment, operatorzy dostosowują je do obsługi 5G, ale daleko im do ideału. Technologia ta pozwala bowiem wykorzystać pełny potencjał dopiero w zakresach 3,4-3,8 GHz. Na szczęście w końcu pojawia się światełko w tunelu. Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że częstotliwości zostaną oddane do użytku operatorów w czwartym kwartale 2023 roku. Oznacza to, że być może jeszcze w tym roku przekonamy się, jak działa "prawdziwe 5G".

A skoro nowa technologia jest coraz bliżej, być może warto pomyśleć o nowym modelu smartfona. Jeśli szukacie pomocy w wyborze urządzenia, polecamy poniższe zestawienie.

Asus Zenfone 8 - Mały gigant z technologią 5G

Asus Zenfone 8 to cichy bohater wśród średniaków. Zwłaszcza jeśli zależy ci na dobrej wydajności połączonej z kompaktową obudową. Niepozorne urządzenie, dostępne już od 1999 zł, zapewnia również technologię 5G, co czyni go idealnym wyborem dla osób pragnących być na bieżąco z najnowszymi standardami komunikacji mobilnej. Na pokładzie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 5,92 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 888 o taktowaniu 2,84 Ghz, Adreno 660 i 8 GB pamięci RAM. Główny aparat o rozdzielczości 64 MP doskonale radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, mamy niespodziankę. Smartfon pozwala na rejestrację materiałów w rozdzielczości UHD 8K. To prawdziwa gratka dla mobilnych filmowców.

Nothing Phone (1) - Unikatowy design

Głośno o nim było już od samego początku. Nothing Phone (1) to smartfon, który wzbudził wiele kontrowersji, ale okazał się być naprawdę solidnym średniakiem. Przyciągający wzrok przeźroczysty design, wypełniony migoczącymi światełkami, sprawia, że ten model z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji. Co więcej, posiada on także technologię 5G, co oznacza szybkie i płynne połączenia internetowe bez żadnych ograniczeń. W połączeniu z ekranem OLED o odświeżaniu 120 Hz, 8 GB (lub 12 GB) pamięci RAM, ładowaniem bezprzewodowym, solidnie działającą cyfrową i optyczną stabilizacją obrazu oraz 50 MP aparatem fotograficznym mamy tu do czynienia z doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Motorola Edge 20 - Smukły i szybki

Motorola Edge 20 to coś dla miłośników smukłych i eleganckich smartfonów. Ten model o grubości zaledwie 6,99 mm wyróżnia się na tle konkurentów. Jednak nie tylko wygląd jest jego atutem. Wyposażony w technologię 5G, Motorola Edge 20 zapewnia niesamowitą prędkość połączeń internetowych, umożliwiając swobodne korzystanie z najnowszych usług i aplikacji. To wszystko dostępne już od 1499 zł, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej przystępnych cenowo propozycji na rynku. Podobnie jak w droższym wariancie Pro, znajdziemy tutaj aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, który wspierany jest przez obiektywy: ultraszerookątny, makro i teleobiektyw Super Zoom 30x. Bateria o pojemności 4000 mAh pozwala na długą pracę, a dzięki szybkiemu ładowaniu TurboPower 30, 10 minut ładowania pozwala na 8 godzin pracy!

Google Pixel 6a - Solidna opcja z 5G

Google Pixel 6a to kolejny smartfon z 5G, który wzbudza wiele zainteresowania. Chociaż oficjalnie nie jest dostępny w Polsce, niektórzy dystrybutorzy umożliwiają jego zakup. To naprawdę solidna propozycja w przystępnej cenie. Jakość wykonania i specyfikacje tego urządzenia naprawdę imponują. Wyposażony w potężny procesor, 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, Google Pixel 6a gwarantuje szybką i płynną pracę. "Na papierze" aparaty fotograficzne w Pixelach nigdy nie wyglądają spektakularnie, ale w praktyce — po magii Google dziejącej się w tle, okazują się często oferować jedne z najlepszych efektów. Warto pamiętać, że jak przystało na smartfon od giganta z Mountain View, możemy liczyć na 5 lat regularnych aktualizacji Androida.

OnePlus Nord 2 5G - Elegancki flagowiec

OnePlus Nord 2 5G to smartfon, który nie tylko przyciąga wzrok swoim eleganckim designem, ale również oferuje bardzo dobre osiągi. Wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1200-AI, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, ten flagowiec zapewnia wyjątkową wydajność i szybkość działania. Dodatkowo, z technologią 5G na pokładzie, OnePlus Nord 2 5G umożliwi szybkie przeglądanie internetu, pobieranie plików i korzystanie z aplikacji. Zdjęcia, filmy i tiktoki przyjdzie nam oglądać na 6,43-calowym ekranie Fluid AMOLED (Full HD+) o odświeżaniu 90 Hz. Aparat o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu pozwoli robić niezłe zdjęcia, a przednia kamera o rozdzielczości 32 Mpix umożliwi komfortowe prowadzenie wideokonferencji. Jeśli szukasz smartfona, który łączy w sobie piękno i moc, to warto zwrócić uwagę na ten model, dostępny już od 1449 zł.