Mowa jest raczej o małych firmach, więc w naszym zestawieniu weźmiemy pod uwagę trzy numery, w przypadku większej liczby numerów ich cena jest taka sama, jak za trzeci numer u wszystkich operatorów, więc łatwo będziecie mogli sobie to przełożyć na większe firmy.

Wszystkie plany firmowe oferują nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS - pominiemy więc to w opisach poszczególnych zestawów, różnią się tylko limitami transferu danych i ceną, dlatego skupimy się tylko na tym i porównamy najtańsze pakiety z limitem minimum 50 GB oraz z dostępem do 5G. Do wszystkich podanych cen trzeba doliczyć VAT.

Oferta komórkowa dla firm w Orange

W ofercie Orange dla firm wybieramy Plan Firmowy M za 60 zł miesięcznie z limitem 75 GB transferu danych, w którym dla przenoszących numery pół roku jest bez opłat. Z kolei dodatkowe numery, a bierzemy pod uwagę dwa, będą kosztować po 40 zł miesięcznie.



Łącznie więc do zapłaty od 7 miesiąca będzie tu 140 zł miesięcznie, a uśredniając przy dwuletnim zobowiązaniu 105 zł miesięcznie za 3 numery, a więc 35 zł na numer - taniej niż najtańszy pakiet z 30 GB transferu danych bez 5G. Dodatkowe usługi do wyboru w tym pakiecie są dodatkowo płatne, więc pominiemy to.

Oferta komórkowa dla firm w Play

W nowej ofercie dla firm w Play, najtańszy pakiet z dostępem do 5G kosztuje 65 zł miesięcznie i zawiera 150 GB transferu danych. Drugi numer w tym samym pakiecie dostajemy za darmo, a trzeci 30 zł miesięcznie.



Razem więc za trzy numery zapłacimy tu 95 zł miesięcznie, czyli 31,66 zł za numer. W porównaniu z Orange zostaje jeszcze 10 zł, za które można dokupić dodatkową kartę SIM z limitem 200 GB transferu danych w miesiącu.

Oferta komórkowa dla firm w Plus

Plus dla firm umożliwia podpisanie umowy na rok z rabatami dla kolejnych numerów w ramach programu smartFIRMA. W abonamencie S dla przenoszących numer mamy limit transferu danych na poziomie 70 GB w cenie 59 zł miesięcznie - kolejne numery kosztują po 29 zł, a więc łącznie zapłacimy 117 zł miesięcznie, czyli 39 zł za numer.



Warto tu jeszcze wspomnieć o innej promocji dla firm w Plusie, w której za kolejne numery zapłacimy przez cały okres umowy tylko 19 zł, ale na dwóch numerach dostaniemy po 30 GB transferu danych w miesiącu. W tym scenariuszu za trzy numery zapłacimy 97 zł miesięcznie, a więc 32,33 zł za numer.



Oferta komórkowa dla firm w T-Mobile

Został nam jeszcze T-Mobile, który nieco skomplikował swoją ofertę dla firm przenoszących numer. Niemniej spróbujmy to policzyć. Plan S możemy pominąć, bo ma limit 30 GB transferu w miesiącu (50 GB tylko przez 3 miesiące), a do tego dodatkowe numery współdzielą internet mobilny.



Zostaje Plan M za 85 zł miesięcznie z 3 miesiącami za 2 zł, ale mamy tu dziwny zabieg umowy na 27 miesięcy, więc de facto płacimy przez 24 miesiące pełną kwotę. Na szczęście numery dodatkowe za 35 zł miesięcznie objęte są umową na 24 miesiące.

Łącznie więc przez 2 lata płacimy za trzy numery 155 zł miesięcznie, czyli 51,66 zł za numer. Tak więc to najdroższa opcja, która może jednak się opłacać firmom, którym zależy na dodatkowych kartach SIM do internetu mobilnego - bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 40 Mb/s na głównym numerze i do 30 Mb/s na dwóch dodatkowych. Jeśli chcemy na wszystkich numerach limit prędkości do 40 Mb/s, do dwóch dodatkowych numerów trzeba doliczyć po 10 zł miesięcznie, razem 20 zł.



W ten sposób każdy z trzech pracowników ma dostęp do nielimitowanego internetu mobilnego w smartfonie i w routerze WiFi, a więc ten koszt 51,66 zł można podzielić na dwie usługi - 25,83 zł miesięcznie za każdą.

Bez takiego zastosowania, najtańszą opcją będzie nowa oferta dla firm w Play - 31,66 zł miesięcznie za numer, Orange - 35 zł za numer, Plus - 39 zł za numer (przy kompromisie limitu 30 GB na dodatkowych numerach - 32,33 zł miesięcznie za numer) oraz T-Mobile - 51,66 zł za numer.

