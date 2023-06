5G Ultra od Plusa – hit czy kit? Mamy pierwsze wyniki

Rozwiązanie 5G Ultra, to tak naprawdę agregacja pasm będących aktualnie w posiadaniu Plusa, zwiększająca pojemność i prędkość tej technologii na wybranych nadajnikach tego operatora. Wykorzystano do tego dwie częstotliwości w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkową warstwę 4G (1800 MHz). Na ten moment agregacja ta działa na 356 nadajnikach, a listę miejscowości, w których są one dostępne znajdziecie pod tym linkiem. Z kolei jeśli chcecie to sprawdzić na mapie w dokładnej lokalizacji, ta dostępna jest pod tym linkiem.

5G Ultra w Plusie - pierwsze testy

Testy prędkości 5G Ultra przeprowadził już serwis Speedtest.pl w miejscowości Oborniki Śląskie, przy wykorzystaniu Samsunga Galaxy A54 5G.

Nadajnik był w bliskiej odległości od testującego, w linii widoczności optycznej i w otwartej przestrzeni (outdoor), a więc w bardzo dobrych warunkach radiowych, co w praktyce nie jest sytuacją zbyt częstą podczas korzystania z internetu w smartfonie.

Wyniki pomiarów porównano z osiągami w zasięgu 5G bez wspomnianej agregacji i były one wyższe o około 20-30%.



Najwyższy wynik jaki uzyskano w zasięgu 5G Ultra wyniósł 604,7 Mb/s przy pobieranych danych, jednak średnie prędkości wyniosły tu 491 Mb/s w godzinach porannych i 338 Mb/s w godzinach wieczornych. Należy przy tym pamiętać, że testy Speedtest.pl były przeprowadzone w niemal idealnych warunkach - serwis jednocześnie prognozuje, iż w praktyce prędkości uzyskiwane dzięki tej agregacji mogą wahać się od 160 Mb/s do 200 Mb/s.

