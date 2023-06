Google Pixel 6 i 7 dostały wsparcie 5G

Przyznam, że było to małym zaskoczeniem, gdy przeczytałem dzisiaj o wprowadzeniu wsparcie dla 5G i VoLTE dla smartfonów Pixel. Google wcześniej się tym nie chwalił, ale faktycznie opublikowana wczoraj aktualizacja dla smartfonów Pixel 6 i Pixel 7, poza poprawieniem kilku błędów i wprowadzeniem nowych funkcji, zafundowała nam też wsparcie dla 5G. Powstała nawet dedykowana strona - 5G on your Pixel, gdzie można sprawdzić jakie smartfony i w jakich sieciach obsługują 5G na całym świecie. Polska pojawiła się tam dzisiaj, a dobra wiadomość jest taka, że 5G będzie działać we wszystkich 4 sieciach "wielkiej czwórki" (Plus, T-Mobile, Orange i Play) i na smartfonach od Pixela 6 w górę.

Aktualizacja dla Pixela 7 ma ponad 450 MB i instalowała mi się dobre 1,5h, do czego akurat już zdążyłem się już przyzwyczaić. Zadziałała jednak bezbłędnie, po restarcie smartfona i zalogowaniu się do sieci (Nju mobile 5G), telefon natychmiast złapał połączenie w sieci 5G co możecie zobaczyć na poniższym obrazku. Zakładam zatem, że 5G będzie działało nie tylko w 4 głównych sieciach, ale również u operatorów MVNO, którzy korzystają z infrastruktury "wielkiej czwórki". Tym samym jeden z największych mankamentów smartfonów Pixel można wreszcie skreślić. Miejmy też nadzieje, że to przygotowanie pod oficjalne wprowadzenie tych urządzeń do sprzedaży w Polsce. O tym przekonamy się jednak najwcześniej jesienią, podczas premiery Pixela 8.

Pixel 7 - 5G vs 4G - widać różnicę?

Nie byłbym też sobą, gdybym nie sprawdził jak działa to 5G. Poniżej macie testy zrobione w odstępie kilkudziesięciu sekund, na pierwszym obrazku w sieci 5G, a na drugim 4G (pomimo tego co pokazuje pasek stanu, było to połączenie LTE). Różnica jest całkiem spora. Oczywiście prędkość zależą od wielu czynników, dlatego nie każdy będzie miał aż takie różnice, ale ważne, że jest lepiej, a nie gorzej. Co prawda iPhone 13 nadal osiąga znacznie wyższe wartości ze swoim modemem w moim domu, ale nie będę wybrzydzał :). Ma też nadzieje, że wraz ze wsparciem 5G poprawi się też jakość sygnału, ale o tym przekonam się w kolejnych dniach.

Co jeszcze w aktualizacji?

Nowa aktualizacja dla smartfonów Pixel poza wsparciem dla 5G/VoLTE, wprowadza też szereg poprawek (w tym tych dotyczących bezpieczeństwa) ale także dwie nowe funkcje - tapety filmowe oraz tapety z emotikonami. Tak, wiem, wszyscy pewnie na to czekali ;-). Zawsze to jednak jakaś odmiana. Ma też nadzieje, że Google poprawił nieco problemy z dużym zużyciem energii podczas gdy smartfon nie jest używany. Ostatnio potrafił "zjadać" 10-15% baterii w ciągu nocy, co na tle konkurencji nie wygląda dobrze. O tym jednak przekonam się najwcześniej jutro.