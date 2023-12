Smartfon Samsung Galaxy S23 FE zadebiutował. Oto cena na start

Samsung zdecydował się zakończyć rok 2023 z przytupem. Nie dlatego, że zorganizował duże wydarzenie czy wielką premierę, ale dlatego, że wprowadził na rynek jeden z najbardziej oczekiwanych telefonów tego roku. Premiera co prawda odbyła się "na raty", a telefon debiutował za granicą kilka tygodni temu, ale w końcu trafił też do Polski i znamy jego cenę.

Model to oczywiście Samsung Galaxy S23 FE. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co urządzenie kryje w swoim wnętrzu, możecie sprawdzić to tutaj: Wydajny, ładny i "tani" - taki jest nowy Samsung S23 FE. Wtedy też spekulowaliśmy o polskiej cenie takiego urządzenia i nie pomyliliśmy się.

Samsung Galaxy FE w polskiej dystrybucji za 3199 zł. Warto?

W RTV Euro AGD możemy kupić już nowy telefon Galaxy za 3199 zł. Czy to dużo? Jeżeli popatrzymy, jakie telefony możemy kupić w tym przedziale cenowym, jest to dwuletni iPhone 13, wydane niedawno Xiaomi 13T Pro albo... Galaxy S21 FE. Porównanie z tym ostatnim nie jest bezpodstawne. Mamy tu bowiem ten sam ekran (AMOLED, 120 Hz), taką samą baterię (4500 mAh) i ładowanie 25 W. Zmianie uległ procesor - tutaj mamy Exynosa 2200 znanego z serii Galaxy S22, który jest mocniejszy od Snapdragona 888 w S21 FE.

Polepszeniu uległ też zestaw kamer, gdzie zamiast 12 Mpix głównego modułu mamy 50 Mpix, ale za to straciliśmy 32 Mpix kamerkę do selfie na rzecz 10 Mpix. Jeżeli chodzi o downgrade, to trzeba też wspomnieć, że telefon przykryty jest Gorilla Glass 5 zamiast Victus.

Mimo wszystko w takiej cenie różnica pomiędzy Galaxy S23 FE a S21 FE jest zauważalna i jeżeli ktoś lubi OneUI i ekosystem Samsunga - zdecydowanie jest to propozycja warta zakupu. Oczywiście, w tej cenie można dostać telefon z mocniejszymi podzespołami, lepszymi parametrami i np. szybszym ładowaniem (jak wspomniane Xiaomi 13T Pro), więc decyzja o finalnej opłacalności zawsze pozostaje w gestii samych kupujących.