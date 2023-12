Infinix ZERO 30 5G już w Polsce - na start 200 zł taniej

Nieco ponad trzy miesiące po premierze Infinix ZERO 30 5G, smartfon ten trafia do sprzedaży w naszym kraju w sugerowanej cenie 1 999,00 zł.

Więcej o samym smartfonie przeczytacie w naszym obszernym wpisie na temat tego modelu - Infinix ZERO 30 5G. Tutaj zostawiam Wam tylko podstawową specyfikację:

Specyfikacja ZERO 30 5G - Błyskawiczne ładowanie przewodowe 68 W - Aparat do selfie 50 Mpx z podwójną lampą błyskową i możliwością nagrywania 4K/60 FPS - Główny aparat 108 Mpx z lampą błyskową - Wyświetlacz AMOLED FHD+ 144 Hz 6,78’’ - Pamięć 12/256 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 21 GB - Bateria 5000 mAh - Procesor MediaTek Dimensity 8020 z obsługą sieci 5G - USB-C - System operacyjny Android 13 - NFC - w zestawie komplet akcesoriów: przeźroczyste etui, ładowarka z kablem oraz słuchawki

Możecie go już dziś zakupić na stronie sklepu Infinix w cenie obniżonej o 200 zł przez określony czas, a więc za 1 799,00 zł.



Patrząc po powyższej specyfikacji trudno się dziwić, że smartfon ten jest określany jako flagowiec tego producenta - główny aparat 108 Mpx ze szklanym obiektywem 120°, czujnikiem 1/1,67" i potrójnym bezstratnym zoomem, przednia kamera 50 Mpx z nagrywaniem w 4K w kinowych proporcjach 2,35:1.

Do tego 256 GB pamięci wewnętrznej oraz do 21 GB operacyjnej (12 GB RAM + 9 GB ROM) czy bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W, stawiają tę pozycję wśród smartfonów z nawet wyższej półki cenowej niż do 2 tys. zł.

Smartfon ten dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych:

zielonej (Rome Green) - Corning® Gorilla® Glass na przedzie, tył wykonany ze sztucznej skóry,

złotej (Golden Hour) - przód i tył ze szkłem Corning® Gorilla® Glassm,

fioletowej (Fantasy Purple) - przód i tył ze szkłem Corning® Gorilla® Glass.

Co jeszcze istotne i wyróżniające w tej premierze, kupimy go razem z kompletem akcesoriów, a więc z ładowarką i kablem do ładowania, słuchawkami i przeźroczystym etui.

Źródło: Infinix Mobility.