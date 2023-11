OnePlus 12 – wszystko co trzeba wiedzieć o smartfonie. Będzie hit?

OnePlus 11 był sporym sukcesem — czas na jego następcę!

Chińska marka w lutym tego roku wydała swój nowy flagowy smartfon, który zrobił zdecydowanie pozytywne wrażenie. W swojej recenzji byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym smartfonem, a porównując najnowszą propozycję OnePlusa do największych w tamtym czasie konkurentów, czyli do Samsunga Galaxy S23 czy iPhone’a 14, to uważam, że w skali cena/jakość, to właśnie ta propozycja jest najkorzystniejsza. OnePlus nie zawodzi — i nie da się ukryć, że to jedna z ciekawszych premier na rynku smartfonów w 2023.

Wielkimi krokami zbliża się jednak kolejny flagowiec chińskiej marki i tak się składa, że wiemy o nim coraz więcej. Jakie informacje do nas napływają i czy jest na co czekać oraz — przede wszystkim — czy „dwunastka” powtórzy sukces OnePlusa 11?

OnePlus 12 — nowe miejsce Alert Slidera

OnePlus przede wszystkim oficjalnie odkrył już karty w kwestii projektu samego smartfona. Jak informuje marka, najważniejszą modyfikacją w projektowaniu OnePlus 12 jest przeniesienie suwaka powiadomień, czyli Alert Slidera, na lewą stronę obudowy. Dzięki temu udało się zainstalować nową, zintegrowaną antenę, poprawiającą skuteczność łączności podczas rozgrywki w trybie online. Firma informuje, że wewnętrzne testy wykazały, iż optymalne rozmieszczenie anten do gier to miejsce pomiędzy palcami wskazującymi użytkownika, gdy telefon jest trzymany poziomo. Do tej pory ta przestrzeń była zajęta przez Alert Slidera. Przesunięcie suwaka powiadomień na przeciwną stronę telefonu w modelu OnePlus 12 umożliwia jeszcze lepsze rozmieszczenie anten w smartfonie.

Źródło: OnePlus

Zmiana położenia Alert Slidera to wyzwanie w zapewnieniu optymalnej siły sygnału po tej samej stronie telefonu, co suwak powiadomień. Aby poradzić sobie z tym problemem, OnePlus skorzystał z technologii kompaktowej anteny pełnozakresowej i po raz pierwszy zintegrował ją z suwakiem powiadomień. Dzięki temu Alert Slider zajmuje niewiele miejsca, co — według producenta — wpływa na zachowanie równowagi między funkcjonalnością a designem smartfona. Według testów przeprowadzonych przez OnePlus, to rozwiązanie pozwala wzmocnić sygnał o 3 dB i skrócić opóźnienie w grach o 15%.

Co z aparatami? Czy OnePlus 12 zaskoczy?

Co w kwestii aparatów? Najnowsze informacje sugerują, że będziemy mieli do czynienia z identycznym zestawem co w przypadku OnePlusa Open, niedawno wydanego składaka firmy. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to w nowym flagowcu chińskiego giganta spotkamy się z aparatem głównym Sony LYT-808 48 Mpix f/1,7, optycznie stabilizowany, obiektywem ultraszerokokątnym 48 Mpix f/2,2 i teleobiektywem 64 Mpix f/2,6, który jest optycznie stabilizowany i ma 3x zoom optyczny. Kamera selfie to najprawdopodobniej będzie zatem 32 Mpix f/2,4. Aparat ma oferować również sporo funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Źródło: OnePlus

Dla porównania, w OnePlusie 11 mieliśmy trzy obiektywy: obiektyw główny 50 Mpix Sony IMX890 f/1.8 z nagrywaniem w 8K i 24 klatkach na sekundę, ultraszerokokątny 48 Mpix Sony IMX518 f/2.2 z kątem widzenia 114,5 procent i autofokusem oraz teleobiektywem 32 Mpix Sony IMX709 f/2.0 z zoomem optycznym 2x. Z przodu za to znajdowała się kamerka z 16 Mpix. Jest więc pewien postęp, ale czy wystarczający? Można zakładać, że niektórzy użytkownicy spodziewali się więcej — bo to samo już teraz mamy w foldzie od OnePlusa, a i aparaty bliźniaczo prezentują się w OPPO Find N3 Flip (który z jakiegoś powodu ominął Polskę).

Co z pozostałą specyfikacją?

W sprawie pozostałych podzespołów na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji, lecz plotki sugerują, że OnePlus 12 będzie prezentował się następująco:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 16GB LPDDR5X

Pamięć: 256GB UFS 4.0

Bateria: 5,400 mAh

Ładowanie: 100 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo

Wyświetlacz: 1,440p AMOLED z odświeżaniem 1–120Hz

Rozmiar ekranu: 6.7 cala

Źródło: OnePlus

Nowy kolor OnePlusa 12

Co nie jest specjalną rewelacją, chociaż może zainteresować osoby zwracające uwagę szczególnie na design smartfonów, to firma oficjalnie potwierdziła, że OnePlus 12 będzie dostępny w wyjątkowym, zielonym kolorze Flowy Emerald, który „harmonijnie łączy nowoczesną technologię z pięknem świata przyrody” na szklanych pleckach smartfona.

Kiedy OnePlus 12 będzie miał swoją premierę?

OnePlus 12 zadebiutuje w Chinach już za chwilę, bo dokładnie 5 grudnia, a globalna prezentacja odbędzie się prawdopodobnie 24 stycznia 2024 roku. Premiera smartfona tak czy siak jest już więc zaledwie kwestią czasu — i pozostaje mieć nadzieję, że nie pójdzie tą samą drogą, co wcześniej wspomniany OPPO Find N3 Flip.

Grafika wyróżniająca: OnePlus